Uomini e Donne | Gemma Galgani ha raccontato un nuovo retroscena sul suo passato dopo la partecipazione al Trono Over di Maria De Filippi

Gemma Galgani è una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, recentemente intervistata dal magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, ha rivelato un inedito retroscena sul suo passato. Retroscena che nessuno del suo fedele pubblico poteva lontanamente immaginare. Che cosa ha raccontato?

La dama quando ha conosciuto suo marito era già fidanzata, così come lui, e ha dovuto prendere un’importante decisione per vivere serenamente la sua storia: lasciare il precedente fidanzato.

“Io e il mio futuro marito eravamo entrambi già impegnati” confida Gemma Galgani di Uomini e Donne. “Ma abbiamo avuto un colpo di fulmine e abbiamo deciso di lasciare i precedenti compagni” ha proseguito la dama del Trono Over nella sua intervista. “L’ho lasciato e ho vissuto il mio amore con l’uomo che da lì avrei sposato a breve” ha concluso, spiazzando il suo fedele pubblico.

Uomini e Donne | Gemma Galgani rincuora: “Abbiamo bisogno di leggerezza”

Gemma Galgani, che qualche giorno fa ha dedicato un pensiero speciale a tutti i medici che lottano contro il coronavirus, prima di raccontare questo inedito retroscena sulla sua vita privata, ci ha tenuto a precisare che era un argomento leggero e che nulla aveva a che fare con l’emergenza sanitaria che il nostro paese sta vivendo in questi giorni, ma che dopo di tutto abbiamo bisogno, per distrarci un po’, di un po’ di leggerezza per vivere in maniera più serena questo periodo.

“Sono pienamente consapevole del momento complicato che tutti noi stiamo vivendo” ha chiarito Gemma del Trono Over, che aveva espresso il suo pensiero sul coronavirus. “Ma oltre alle notizie, che sono essenziali in questo preciso periodo storico, abbiamo bisogno anche di un pizzico di leggerezza” ha riflettuto la protagonista indiscussa di Uomini e Donne.

“Qualcosa che ci distragga per qualche minuto la mente” ha proseguito. “La lettura, in generale, può diventare un’utile alleata per cercare un po’ di rifugio” ha concluso.

Gemma Galgani del Trono Over è riuscita, con il suo inedito retroscena, a distrarre un po’ il pubblico di Uomini e Donne? Noi crediamo proprio di sì.