Ricetta vegana | cappelletti fatti in casa senza uova -VIDEO

Fare la pasta fresca fatta in casa e senza uova è possibile ed il risultato sarà sorprendentemente gustoso. Scopriamo come fare i cappelletti in una ricetta semplice appetitosa.

La pasta fresca è uno degli ingredienti base con cui preparare gustosi primi piatti con le proprie mani. La pasta fresca per eccellenza è quella all’uovo che però non tutti possono consumare, come per esempio chi ha scelto di seguire un tipo di alimentazione vegana, prima di ingredienti di origine animale, o chi è intollerante alle uova.

Scopriamo come preparare degli ottimi cappelletti imparando a fare la pasta fresca senza uova, un primo piatto succulento che conquisterà tutti al primo assaggio.

Come preparare la pasta fresca senza uova e i cappelletti ripieni | il video tutorial

Per preparare la pasta fresca senza uova, avrete bisogno di:

500 grammi di semola di grano duro

250 grammi di acqua tiepida

1 cucchiaino raso di sale

La pasta fresca senza uova sarà perfetta per preparare tutti i formati di pasta preferiti, dalla lasagna, ai cannelloni, i tortellini, tagliatelle e tutto ciò che si gradisce di più.

La prima cosa da fare è mettere in una terrina la semola di grano duro e addizionarla di sale. Aggiungere 250 grammi di acqua tiepida e miscelare con un cucchiaio dall’inizio per poi trasferire l’impasto su di un piano di lavoro e finire a mano. Si dovrà impastare fino a quando si ottiene un panetto omogeneo che andrà avvolto in una pellicola se si dovrà utilizzare in un momento successivo, oppure potrà essere lavorato subito.

L’impasto potrà essere separato in diverse porzioni per poi essere lavorate o a mano stendendo la sfoglia con un matterello oppure con l’aiuto della classica macchina manuale. Si dovrà ottenere una sfoglia fine e omogenea.

Una volta ottenute le strisce di sfoglia, si potranno ritagliare tanti quadratini per creare i cappelletti. Il ripieno dei cappelletti potrà essere diverso, dal ragù di lenticchie o per esempio un ripieno a base di tofu e verdure o seitan e verdure.

Una volta creati i quadratini di pasta, vi si posizionerà un cucchiaino di ripieno e si chiuderanno come indicato nel video tutorial con le mani umide. Una volta creati tutti i cappelletti si potranno cuocere in acqua bollente per tre minuti e conditi con il sugo o il condimento prescelto.

Saper preparare la pasta fresca senza uova, potrà essere una risorsa anche nel caso in cui si voglia ridurre l’apporto di colesterolo nella propria alimentazione. Non vi resta che seguire il video tutorial!

