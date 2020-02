Ricetta vegana | Humus ai pomodori secchi -VIDEO

L’humus, un piatto tipico della cucina araba ormai è entrato a far parte della routine gastronomica di molti di noi. Ecco come preparare un gustoso humus ai pomodori secchi.

L’Humus ai pomodori secchi sarà un piatto perfetto da servire come antipasto o anche come secondo, visto che è una ricetta a base di proteine. Ottimo consumato con delle verdure crude, risulta golosissimo se spalmato su crostini, piadine e fette di pane tostato.

Prepararlo sarà davvero semplice e come base avrà sempre la classica di ceci, che però verrà insaporita con i pomodori secchi e altri ingredienti. Immancabile la salsa Tahina, uno degli ingredienti base dell’humus classico, una crema di semi di sesamo che donerà un gusto molto particolare al piatto. Scopriamo come preparare l’humus ai pomodori secchi completamente vegano, privo cioè di ingredienti di origine animale.

L’humus è anche un piatto ottimo da far consumare ai bambini che lo troveranno molto gustoso. Perfetto per i più piccoli che iniziano a mangiare i legumi. Una salsa sana che potrà sostituire tante preparazioni industriali che spesso si utilizzano per farcire panini. Un humus di ceci per esempio, consumato con delle gallette di mais o dei grissini di pane e una verdura sarà un pasto perfetto anche per i piccoli di casa.

Come preparare l’Humus ai pomodori secchi | il video tutorial

Per preparare l’humus ai pomodori secchi, avrete bisogno di:

250 grammi di ceci cotti

1-2 cucchiai di salsa Tahina

40 grammi di pomodori secchi

1 spicchio d’aglio

il succo di 1 lime

olio extra vergine di oliva

acqua per frullare

In un mixer inserire i ceci e la salsa tahina, aggiungere l’aglio e i pomodori secchi tagliati a pezzettini. Addizionare di olio extra vergine di oliva e il succo di 1 lime. Frullare il tutto, fino ad ottenere una crema omogenea.

Cospargere la salsa di pezzettini di pomodori secchi e di semi di sesamo e servirla con delle verdure crude per un pranzo veloce o anche per farcire panini, piadine, tramezzini e crostini per un buffet o un pranzo da portate in ufficio, magari accompagnato da una fresca insalata.

