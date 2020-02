Le lasagne, un piatto ricco e succulento che viene servito in occasioni importanti. Ecco come preparare le lasagne vegane con ragù di lenticchie.

Le lasagne, uno dei piatti della tradizione italiana che si arricchisce di tante varianti per le varie zone d’Italia. Oggi vi proponiamo una versione vegana condita con un ragù di lenticchie davvero gustosa. Un primo piatto perfetto da servire per un pranzo della domenica senza ingredienti di origine animale.

Scopriamo come preparare le lasagne vegane con il ragù di lenticchie seguendo passo dopo passo il video tutorial.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ricetta vegana | spaghetti alla carbonara -VIDEO-

Come preparare le lasagne vegane con il ragù di lenticchie | il video tutorial

Per preparare le lasagne vegane con il ragù di lenticchie, avrete bisogno di:

550 grammi di lenticchie cotte

750 grammi di passata di pomodoro

1 carota

1 gambo di sedano

1 cipolla bianca

400 grammi di pasta per lasagne

olio extra vergine di oliva

rosmarino

alloro

latte di soia senza zucchero

90 grammi di farina ’00’

un pizzico di noce moscata

La prima cosa da fare sarà preparare il ragù, mettendo in una pentola dell’olio evo con un trito di carota, sedano e cipolla. Quando sarà ben rosolato si metteranno le lenticchie con le foglie di alloro facendole insaporire con del brodo vegetale o dell’acqua per 10 minuti. A questo punto si aggiungerà la passata di pomodoro e si lascerà cuocere a fuoco lento per circa 30 minuti.

Nel frattempo si potrà preparare la besciamella, scaldando l’olio evo e miscelandolo con la farina, girando con una frusta per qualche minuto, aggiungere il latte di soia e continuare a cuocere fino a quando si formeranno le bolle in superficie. A questo punto si potrà spegnere e lasciar raffreddare aggiungendo la noce moscata.

Ultimare la cottura del ragù e aggiungere sale e pepe e frullare una parte del sugo con un frullatore a immersione. Quindi si potrà iniziare a comporre la lasagna. Versare della besciamella sul fondo di una pirofila in vetro, poi adagiare le sfoglie e il ragù.

Continuare così fino a terminare gli ingredienti. Aggiungere a piacere del lievito alimentare in scaglie. Cuocere a 180°C per circa 30 minuti.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ricetta vegana | mini tortine con mele e cannella -VIDEO-