Ricetta vegana | spaghetti alla carbonara -VIDEO

Un primo piatto vegano, dei gustosi spaghetti alla carbonara preparati con le zucchine. Un piatto che conquisterà il palato di grandi e piccini.

Se cercate un’idea sfiziosa per un primo piatto vegan, privo di ingredienti di origine animale, che piaccia a tutta la famiglia, la carbonara vegana è quello che fa per voi. Una ricetta gustosa ed originale, un piatto di spaghetti da servire in tavola ben caldi sia per pranzo che per cena.

Scopriamo insieme come preparare gli spaghetti alla carbonara vegani, una ricetta a base di zucchine e tofu affumicato. Il tofu è un ingrediente molto simile al formaggio, che si ottiene dalla fermentazione della bevanda di soia, ricco di sapore e molto versatile in cucina, sia nelle preparazioni salate che dolci.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ricetta vegana | mini tortine con mele e cannella -VIDEO-

Come preparare gli spaghetti alla carbonara vegani | il video tutorial

Per preparare gli spaghetti alla carbonara vegani, avrete bisogno di:

320 grammi di spaghetti integrali

200 ml di panna di soia

3 cucchiai di farina di mais fioretto

1 zucchina grande

olio extra vergine di oliva

1 spicchio d’aglio

prezzemolo

pepe

1 cucchiaino di curcuma

1 panetto di tofu affumicato

sale

In una ciotolina si misceleranno la panna di soia, un pizzico di sale, la curcuma e la farina di mais fioretto. Nel frattempo si taglierà il panetto di tofu affumicato in piccoli pezzetti e in una padella si metterà un fondo di olio extra vergine di oliva e aglio e si metterà a scaldare sulla fiamma.

Le zucchine andranno tagliate a dadini e messe a cuocere nella padella con olio e aglio assieme ai cubetti di tofu affumicato un pizzico di sale ed il pepe. Mentre le zucchine ed il tofu cuociono, si metterà a bollire una pentola di acqua per la pasta e quando sarà pronta ci si affonderanno gli spaghetti integrali.

Scolare gli spaghetti al dente e saltarli in padella assieme alle zucchine e al tofu affumicato. Infine si aggiungerà la panna aromatizzata alla curcuma e il piatto sarà pronto da servire.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Formaggio spalmabile vegano | la ricetta perfetta -VIDEO-