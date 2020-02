Ecco cosa dovresti sapere se hai le ascelle scure

Le ascelle scure possono essere il sintomo di patologie nascoste. Ecco cosa dovresti assolutamente sapere.

La pelle delle ascelle dovrebbe essere dello stesso colore del resto del corpo, a volte però, può assumere una colorazione più scura e questo per diverse cause, la più comune e innocua, il tipo di depilazione che a volte può risultare nel tempo molto aggressiva.

Ma scopriamo insieme quali possono essere le cause delle ascelle scure e quali rimedi si possono adottare per risolvere il problema estetico.

Ascelle scure | le principali cause e i rimedi per schiarirle

La pelle scura ed ispessita in alcune parti del corpo, come le ascelle è una condizione identificata con il nome di acanthosis nigricans.

Se avete la pelle delle ascelle più scura rispetto al resto della pelle del corpo non dovete immediatamente allarmarvi, tuttavia conoscere quali potrebbero essere le cause e quali patologie potrebbero nascondere, sarà senza dubbio utile per affrontare la problematica nel migliore dei modi.

Le ascelle scure colpiscono soltanto alcune persone e una delle cause potrebbe essere genetica. Un’ altra delle cause potrebbe essere la depilazione ripetuta di questa parte del corpo che a lungo andare potrebbe provocare una produzione eccessiva di melanociti.

Altre cause delle ascelle scure, potrebbero però nascondere delle cause più importanti, come alcune patologie, ecco le principali:

Obesità

L’obesità che provoca una risposta insulinica più importante, potrebbe provocare una produzione eccessiva di melanociti e rendere la pelle più scura sia sulle ascelle che in altre pieghe del corpo.

Diabete

Il diabete di tipo due può provocare una condizione di acanthosis nigricans. La pelle scura potrebbe presentarsi anche sul collo.

Patologie ormonali

Tutte le patologie ormonali che interessano la produzione di insulina come la sindrome metabolica, l’insulino resistenza, l’ovaio micropolicistico, la sindrome di Cushing o l’ipotiroidismo, potrebbero provocare la comparsa della pelle scura sulle ascelle e anche su inguine e altre pieghe del corpo.

Assunzione di farmaci

Se si assumono farmaci che aumentano i livelli di insulina nel sangue, come per esempio i corticosteroidi o le pillole anticoncezionali, potrebbero provocare la comparsa dell’ acanthosis nigricans.

Curando la patologia che si nasconde dietro la pigmentazione scura della pelle, la condizione dovrebbe rientrare in modo naturale, tuttavia esistono dei rimedi naturali che possono aiutare a schiarire la pelle.

La curcumina, l’estratto di cardo mariano, il limone e altri rimedi naturali possono aiutare a rendere più chiara la pelle. La scelta migliore sarà quella di rivolgersi ad un endocrinologo e anche ad un dermatologo per risolvere la problematica sia nella causa che nell’effetto.

