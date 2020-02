L’influenza nelle donne con il seno grande dura più a lungo

Secondo la scienza esisterebbe un un legame tra infezioni respiratorie e dimensioni del seno. Scopri perchè nellle donne prosperose l’influenza dura di più.

A rendere ufficiale la notizia pubblicando i dati dello studio è stata la rivista Archives of Sexual Behavior. Lo studio in questione è giunto ad una conclusione sorprendente: le donne con un seno più grande sarebbero esposte a picchi di raffreddore ed influenza che durano più a lungo rispetto alle donne con un seno meno prosperoso. Il motivo è semplice.

Donne prosperose, l’influenza dura di più

I risultati di questo studio che ha legato la durara dell’influenza alle dimensioni del seno non lasciano dubbi. Per arrivare a tale conclusione circa 400 donne sono state sottoposte a questionari riguardanti la frequenza e la durata delle loro infezioni respiratorie per un periodo di tre anni. Le risposte sono state successivamente elaborate per ridefinire lo studio.

Il risultato dello studio mostra che le donne con una coppa F soffrono di infezioni respiratorie per 8,3 giorni in media; mentre le donne con una coppa A soffrono per soli 3,8 giorni. Una grande differenza. Va sottolineato che si tratta di uno studio di correlazione e che la causalità non è scientificamente dimostrata. Ad ogni modo gi autori dello studio spiegano che tale risultato sia amputabile al fatto che il tessuto adiposo del seno indebolisca il sistema immunitario, rendendo più difficile combattere i virus respiratori.

Andrebbero comunque condotti ulteriori studi per confermare questa ipotesi. In attesa di questi nuovi responsi che tu abbia un seno prosperoso o meno, scopri come combattere efficacemente un raffreddore facendo clic qui.

Di fronte al raffreddore, non siamo uguali.

Il raffreddore da cosa dipende? perchè alcuni si ammalano più di altri? è una questione di genetica, igiene o alimentazione?

Non c’è via di scampo, ogni anno è la stessa storia: i pichi di influenza si scatenano e colpiscono a macchia d’olio obbligando a letto moltissime persone. L’ influenza non è una patologia grave ma è fastidiosa e debilitante e la cosa più infastidisce di lei è che è ingiusta, come non notare che mentre c’è chi si ammala anche più volte l’anno c’è chi la evita allegramente senza mai ammalarsi? Ma perché? Beh la spiegazione è semplice: è una questione di immunità di base, cibo e igiene.

Attenzione ai batteri buoni

In termini di immunità non siamo tutti uguali. L’immunità dipende dalla base, cibo e igiene.

Base dell’immunità

Secondo alcuni esperti, l’esposizione a batteri e virus durante l’infanzia gioca un ruolo cruciale, poiché più i bambini vengono esposti ad essi, meno si ammaleranno da grandi poichè svilupperanno un’immunità elevata.

Cibo e immunità

Anche il cibo gioca un ruolo fondamentale: ingerire troppi zuccheri e cibi raffinati indebolisce il sistema immunitario che è quindi meno reattivo. Anche una dieta povera di fibre quindi carente in legumi, cereali integrali, frutta secca, semi oleosi o crusca di frumento, impatta negativamente sulla flora intestinale, anch’ essa responsabile dell’indebolimento del sistema immunitario.

Igiene ed immunità

Altro aspetto da considerare è che la mancanza di immunità può venire dal fatto che ci laviamo troppo, anche se sembra sorprendente. Docce e bagni frequenti rimuovono i batteri, buoni e cattivi. I batteri buoni aiutano il corpo a difendersi da microbi o virus, quindi una doccia al giorno è più che sufficiente.

In caso di influenza o in caso si desideri prevenirla, non esitare a lavarti le mani regolarmente.