Cavolfiore con mozzarella al forno | un contorno filante e gustoso

Cavolfiore con mozzarella al forno è una ricetta facile da preparare, occorrono pochi ingredienti. Segui i nostri consigli.

Il cavolfiore è un ortaggio tipico della stagione invernale, molto consumato in cucina, è un versatile, perfetto per accompagnare piatti a base di pesce, carne, formaggi e salumi.

Si può preparare sia come antipasto, basta pensare alle frittelle di cavolfiore, non solo anche come primo piatto e come contorno.

E’ un ortaggio che apporta pochissime calorie, circa 25 per 100 grammi, è fonte di sali minerali e vitamine, ricco di ferro, infatti è consigliato per le persone che soffrono di anemia.

Che ne dite di preparare il cavolfiore con mozzarella in forno, da servire caldo e filante, si prepara in poco tempo e con pochissimi ingredienti, vediamo come.

Cavolfiore con mozzarella al forno

E’ un’ idea da servire come contorno, quando avete ospiti a casa, è un piatto molto gustoso e che conquisterà tutti i commensali.

Vediamo come preparare questa gustosa ricetta.

Ingredienti per 4 persone

1 kg di cavolfiore

200 g di mozzarella

100 g di parmigiano grattugiato

olio evo q.b.

sale e pepe q.b.

Preparazione

Per preparare questo contorno, iniziate a pulire il cavolfiore, in questo modo:

sistematelo su un tagliere;

eliminate le foglie esterne;

tagliate di netto il gambo;

dividete le cimette: potete facilitare l’operazione con un coltello;

immergetele in una ciotola ampia con acqua fredda per alcuni minuti;

sciacquate sotto acqua corrente;

lasciate scolare il cavolfiore nel colapasta prima di utilizzarlo per le vostre ricette.

Riempite una pentola con abbondante acqua, mettete il cavolfiore, lasciatelo cuocere per 20 minuti, circa, dipende dalla grandezza, poi scolate bene. Trasferite in una ciotola ed irrorate con olio extra vergine d’oliva, salate e pepate, mescolate bene con un cucchiaio.

Trasferite il tutto in una teglia da forno, aggiungete la mozzarella a pezzetti e cospargete con il parmigiano grattugiato, lasciate cuocere in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Gli ultimi i 10 minuti con grill per far gratinare la superficie.

Il cavolfiore è pronto per essere servito e gustato caldo e filante.