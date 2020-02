L’occhio allungato e magnetico è una delle tendenze makeup più glam. Ecco come ottenerlo in modo perfetto.

L’occhio allungato è un vezzo che ogni donna vorrebbe sfoggiare ogni giorno anche soltanto applicando una linea di matita nera e del mascara. Questo look è davvero di grande effetto e perfetto per ogni tipo di occhio. Scopriamo tutti i segreti per ottenere un’effetto ‘cat eyes’ e i prodotti che si possono utilizzare per realizzarlo.

Come ottenere un effetto cat eyes con il makeup

Gli occhi di gatto sono da sempre simbolo di femminilità, magnetismo e fascino per questo, l’obiettivo di ogni trucco occhi è quello di ottenere l’effetto di un occhio allungato e dalla linea che svetta verso l’alto, proprio come quello di un felino.

Per ottenere questo effetto, bisognerà lavorare con le giuste sfumature di ombretto allungando le linee naturali dell’occhio verso l’esterno e verso l’alto. L’effetto potrà essere naturale, per un makeup da giorno o più drammatico per un trucco da sera, in ogni caso la tecnica sarà la stessa, ma saranno i prodotti a cambiare.

Per il giorno, sarà perfetto il tratto di una matita, mentre per la sera, via libera all’eye liner accompagnato dalle ciglia finte. La prima cosa da fare sarà quella di truccare l’occhio con una base nude, che regali una base neutra sulla quale lavorare. Il primer dovrà essere applicato sulla palpebra mobile sfumandolo fino al sopracciglio.

Con un ombretto marrone chiaro, si metterà in risalto la piega dell’occhio, avendo cura di sfumarla verso l’esterno e verso l’alto. La linea delle ciglia superiori, sarà quella che andrà enfatizzata verso l’esterno e per farlo, sarà fondamentale utilizzare un buon piega ciglia e una matita nera o marrone scuro.

Una volta piegate le ciglia, si traccerà una bordatura nella rima palpebrale, fra le ciglia. La riga, si allungherà verso l’esterno seguendo la linea naturale dell’occhio. Con un pennellino si sfumerà la riga di matita verso l’esterno. La codina della riga, potrà essere tracciata con l’eye liner per ottenere un effetto grafico e importante, perfetto per la sera con l’aggiunta di ciuffetti di ciglia finte proprio sul finale della linea. Se la linea dell’occhio lo permette, si potrà sfumare verso l’alto anche la riga di matita tracciata sulla rima palpebrale inferiore, facendola incontrare con la superiore nell’angolo esterno dell’occhio.

Per allungare l’occhio tracciando la linea di matita o di eye liner, ci si potrà aiutare applicando un pezzettino di scotch dove si vuole tracciare la linea, in modo da creare una ‘guida’ da seguire senza errori. Scopriamo come ottenere un effetto ‘cat eyes’ perfetto con ombretti e eye liner seguendo il video tutorial.

Seguendo il video passo dopo passo, potrete ottenere in modo semplice un effetto ‘occhi di gatto’ davvero femminile e magnetico.

