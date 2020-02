Bugo ha deciso di rispondere all’appello di Morgan, dicendo la sua su quanto accaduto.

Continua lo scontro tra Bugo e Morgan che a Sanremo han fatto parlare di se per via dell’uscita dal palco di Bugo che ha portato alla squalifica del duo. Un episodio nato dopo diversi scontri tra i due cantanti. Scontro che è culminato in un cambio di testo del brano Sanremese ad opera di Morgan che, senza avvertire il collega, una volta sul palco ha iniziato a cantare rivolgendogli parole cariche di rabbia.

Da allora i due non si sono più parlati e hanno continuato a mostrarsi separati, Bugo per cantare le sua canzone e Morgan per dargli contro o spiegare quanto avvenuto.

Tutto fino all’appello che il cantante ha lasciato recentemente a Live – Non è la d’Urso, dove ha proposto all’ormai ex amico e collega di chiedere scusa a Sergio Endrigo per tornare a cantare insieme. Un appello al quale Bugo, dopo l’iniziale silenzio ha infine deciso di rispondere.

Bugo risponde all’appello di Morgan e gli nega le scuse richieste

Dopo l’iniziale silenzio, Bugo ha deciso di dire la sua e lo ha fatto in un’intervista rilasciata per il programma “Un Giorno Da Pecora”. Qui il cantante ha spiegato che non intende in alcun modo porre le sue scuse a nessuno e che in ogni caso non è una cosa che farebbe davanti alle telecamere.

Bugo ha anche spiegato che per quanto riguarda Sanremo ci saranno delle conseguenze da affrontare e date proprio dal regolamento da lui infranto a causa della lite con Morgan.

Riguardo alla possibilità di far pace con il collega, l’artista ha dichiarato di non avere alcuna volgia di scusarsi con lui e che al momento non desidera neppure rivederlo.

Le scuse tanto attese da Morgan, quindi, dovranno attendere.

Bugo, dopo il caos Sanremese, ha avuto un successo inatteso che lo ha portato a scalare le classifiche dove al momento si trova nei primi dieci posti. Un traguardo del tutto inatteso se si pensa che al Festival il brano, fino a prima della squalifica, era arrivato ultimo.

Si tratta quindi di una vittoria personale nella sconfitta data dall’eliminazione e dalla lite con Morgan che più di una volta ha fatto presente che senza di lui nessuno avrebbe ricordato Bugo.

Chi avrà ragione tra i due?

Intanto Bugo, alle polemiche, preferisce continuare a cantare e presentare il suo brano ovunque venga invitato a farlo.