Trucco da tutti i giorni con pochi prodotti -VIDEO

Un video tutorial della bravissima Clio Makeup che insegna come realizzare un trucco da tutti i giorni con pochi prodotti. Un modo per essere sempre bella e in ordine anche con i minuti contati.

La vita di ogni giorno pone le donne di fronte a sfide continue, prima fra tutte quella di apparire sempre in ordine e curate anche con pochi minuti a disposizione tra le esigenze della famiglia e del lavoro.

La bravissima makeup artist Clio ci accompagna nella realizzazione di un trucco da tutti i giorni che si può realizzare con pochi prodotti da tenere sempre a portata di beauty. Scopriamo insieme come realizzare questo bellissimo trucco che potrà anche essere personalizzato nelle tonalità di colore che più si adattano all’incarnato di ogni donna.

Come realizzare un trucco da tutti i giorni con pochi prodotti | il video tutorial

Per realizzare il makeup da tutti i giorni, avrete bisogno di:

Fondotinta liquido

spugnetta per makeup

correttore

terra abbronzante

illuminante

ombretto luminoso

eye liner

mascara

piega ciglia

rossetto

Preparare la pelle con crema idratante siero e contorno occhi sarà il primo passo per ottenere un bel trucco da giorno. Applicare un fondotinta con una spugnetta bagnata che donerà un effetto naturale. Dopo aver applicato il fondo, si potrà applicare il correttore sul contorno occhi e su eventuali imperfezioni della pelle.

Con una terra abbronzante si applicherà un leggero contouring per regalare un colorito sano e con un illuminante si metteranno in evidenza gli zigomi. Si potrà passare quindi al trucco occhi.

Sulla palpebra mobile si applicherà un ombretto rosa luminoso o in crema o in polvere o anche un tocco di illuminante. Con la stessa terra abbronzante utlizzata per il viso, si metterà in evidenza la piega dell’occhio sfumando bene verso l’angolo esterno.

Con un eye liner nero si traccerà una riga sottile, il più possibile vicino alle ciglia. Dopo aver passato il piega ciglia si applicherà un mascara nero in modo curato, piegando le ciglia e definendole a ventaglio. La rima palpebrale inferiore potrà essere definita con un ombretto dai colori caldi o con la terra abbronzante.

Tocco finale, un rossetto ultra shine sui toni del pesca che si potrà applicare anche sulle gote per un effetto sano. Se il trucco dovrà durare tutto il giorno, uno spray fissante completerà il trucco in modo perfetto.

