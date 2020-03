5 trattamenti da fare in casa se hai la pelle secca -VIDEO-

I trattamenti di bellezza da fare in casa per prenderci cura della pelle secca. La routine di bellezza giornaliera può essere coadiuvata da un trattamento specifico con rimedi naturali.

La pelle secca è una tipologia di epidermide che può persistere sin dalla giovane età ma che senza dubbio sorge con il passare degli anni, quando la parte lipidica del derma viene meno e le riserve di acqua cominciano a scarseggiare. Quello che ogni donna può fare ogni giorno è prendersene cura in modo mirato e delicato per poter idratare e nutrire in profondità la pelle con rimedi specifici ma anche trattamenti casalinghi molto efficaci.

Una routine di skincare quotidiana con prodotti dala texture avvolgente e dalle proprietà idratanti ed emollienti e dei trattamenti settimanali come le maschere, preparate con ingredienti casalinghi che regaleranno dei risultati visibili ed immediati. Scopriamo 5 trattamenti da fare in casa se hai la pelle secca.

5 trattamenti casalinghi da fare per la pelle secca | i video tutorials

La pelle secca può interessare il viso come altre parti del corpo, in particolare braccia, gambe, mani e piedi e si riconosce perché al tatto appare tirata, desquamata e con una grana piuttosto sottile. La parola d’ordine per prendersene cura è ‘delicatezza’ poiché trattamenti troppo aggressivi potrebbero irritarla e dar luogo anche a risposte a livello topico molto importanti.

La routine giornaliera deve essere praticata con molta attenzione e preferire prodotti lattiginosi o a base lavante oleosa è senza dubbio la scelta migliore. Per quanto riguarda la detersione infatti, ogni prodotto schiumogeno e contenente tensioattivi, potrebbe disseccarla ulteriormente e irritarla. Ma scopriamo 5 rimedi e trattamenti casalinghi con cui poterci prendere cura della pelle secca.

Il detergente

Il primo passo per prendersi cura della pelle è la detersione. Con un latte detergente delicato si potrà pulire a fondo la pelle secca e anche eliminare ogni traccia di makeup. Scoprite come prepararlo seguendo il video tutorial.

Lo scrub per pelli secche

Esfoliare la pelle secca, può sembrare aggressivo invece aiuta moltissimo ad eliminare cellule morte, pellicine e a preparare la pelle ad assorbire i trattamenti successivi. Ecco come prepararne uno naturale.

La maschera trattamento

Una maschera trattamento perfetta per la pelle secca a base di yogurt, banana e miele che potrà essere applicata sul viso pulito anche più volte alla settimana. Idratazione e nutrimento assicurati.

La crema delicata

Una crema trattamento che può essere applicata ogni giorno e fatta con ingredienti naturali facilmente reperibili in farmacia.

L’olio per il viso

Un trattamento per il viso a base di oli vegetali e altri ingredienti facilmente reperibili in farmacia. Si potrà applicare sul viso alla sera, dopo aver applicato la crema, per lasciarlo agire tutta la notte e ritrovare al risveglio una pelle morbida ed idratata.

Prendersi cura della propria pelle creando i cosmetici in casa è possibile e i trattamenti potranno essere personalizzati anche nella fragranza, scegliendo un olio essenziale gradito.

