Pelle | 5 trattamenti anti età da preparare in casa -VIDEO

Prenderci cura della nostra pelle è una delle attività che ogni donna può svolgere durante questo periodo di quarantena che il nostro paese sta vivendo a causa del Coronavirus. Ecco 5 eccezionali trattamenti anti età da preparare in casa.

Anche se costrette in casa, l’importanza di prenderci cura di noi stesse, di vestirci, truccarci e farci belle, è stato sottolineato da diversi psicologi. Il vederci bene allo specchio fa bene al cuore e regala a tutte le donne un piccolo sorriso, in un momento storico in cui più che mai il ruolo della donna porta con se la responsabilità del sorriso e la serenità di tutta la famiglia.

Approfittare del tempo a disposizione per curare la propria pelle e regalarle qualche trattamento anti età che la renda più tonica, idratata e compatta, sarà un’attività piacevole e per nulla difficile. Si potranno creare eccezionali trattamenti di bellezza in casa con dei semplici ingredienti facilmente reperibili.

Pelli mature | 5 trattamenti anti età fai da te con ingredienti naturali

La pelle matura necessita di molta delicatezza, cura e di trattamenti mirati che vadano a rimpolparla di tutti gli ingredienti vengono meno col passare degli anni, prima fra tutti l’acqua. I tessuti infatti, tendono col tempo ad assottigliarsi e a perdere la loro parte lipidica e con essa anche sostanze preziose come il collagene.

L’idratazione è la prima amica della pelle, ma non basta, la pelle andrà stimolata a mantenere la sua tonicità anche attraverso tecniche manuali. Inutile precisare che le buone abitudini di vita vanno di pari passo con una pelle sempre giovane. Il fumo, insieme al sole, sono nemici giurati della pelle causandone invecchiamento precoce. Ma scopriamo quali trattamenti si possono fare in casa per contrastare l’azione dei radicali liberi con ingredienti e tecniche naturali.

Lo scrub al miele

La prima operazione da fare per trattare la pelle del viso, anche quella matura, è eliminare le cellule morte. Lo si potrà fare con l’azione meccanica di uno scrub esfoliante a base di miele, che si potrà preparare in modo semplice. La pelle esfoliata con un delicato massaggio, sarà pronta per assorbire tutti i trattamenti e lo scrub attiverà un processo di rigenerazione.

La maschera anti età alla curcuma

La curcuma è un’ingrediente davvero portentoso, non soltanto per le sue qualità curative per il nostro organismo, ma anche come ingrediente prezioso per la nostra pelle. Ecco come preparare una ‘gold mask’ in casa con curcuma e miele che regalerà alla pelle una sferzata di idratazione e nutimento.

L’olio anti età per viso e collo

Un olio anti età che si può preparare in casa e che donerà alla vostra pelle nutrimento, idratazione e sopratutto elasticità. Gli ingredienti sono davvero semplici, un’olio vegetale, oli essenziali e il tocoferolo. Si può reperire tutto in farmacia e il trattamento sarà davvero unico.

Il contorno occhi anti età

Questo contorno occhi è realizzato usando come base un gel di aloe vera che sarà arricchito da olio vegetale e altri ingredienti facilmente reperibili in ogni farmacia. Sarà un trattamento davvero unico che regalerà al contorno occhi un effetto lifting e tanta idratazione.

Il massaggio anti età

L’automassaggio è il segreto per tonificare la pelle del viso, distenderne i tratti e ridurre i segni del tempo. Un buon massaggio anti età sarà un ottimo modo per veicolare tutti i trattamenti attraverso l’epidermide. Pochi e mirati movimenti che regaleranno un aspetto più fresco al viso e in pochi minuti.

I trattamenti di bellezza casalinghi sono ottimi, ma il requisito fondamentale perché funzionino è la costanza nell’applicazione. Adottare una routine di cura della pelle sia il giorno che la sera sarà il segreto per avere sempre un aspetto giovane.

