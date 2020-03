Pelle | 5 cose da fare in casa se hai la cellulite -VIDEO

La ‘quarantena’ in cui è stato messo il nostro intero paese per motivi di sicurezza, regala a tutti del prezioso tempo libero. Ecco 5 cose che puoi fare in casa se hai la cellulite.

La cellulite è una problematica che colpisce ogni tipo di donna, e non va di pari passo con il peso corporeo. Esistono infatti donne magre che presentano molta pelle a ‘buccia d’arancia’ è donne più morbide che hanno una pelle liscia e vellutata.

Il problema è legato la ristagno dei liquidi e a delle problematiche circolatorie e anche linfatiche. Il tessuto sotto cutaneo infatti, diventa simile ad un cuscinetto contenente acqua e tessuto adiposo. Le cause della cellulite possono essere diverse, c’è chi la ha per motivi genetici, chi per motivi ormonali, per cattive abitudini, per problemi legati alla pompa plantare e può insorgere anche a causa del sovrappeso che porta con se sempre un ristagno di liquidi. La cellulite si concentra sopratutto su fianchi e cosce e colpisce in special modo le donne.

Affrontare e combattere la cellulite può essere una lotta lunga come una vita, o nel caso in cui si concentri solo in alcune parti del corpo e soltanto in particolari periodi della vita, potrà essere curata e resa meno visibile coltivando sane abitudini, adottando routine di bellezza specifiche e sopratutto mangiando bene. Scopriamo 5 cose che si possono fare in casa se hai la cellulite.

5 cose da fare in casa se hai la cellulite | i video tutorials

La cellulite, una delle nemiche giurate delle donne, che si comporta in modo democratico e causa la comparsa della pelle a ‘buccia d’arancia’. Una problematica che nei casi più gravi può infiammarsi e diventare anche molto dolorosa al tatto.

In un momento storico in cui siamo tutti costretti a vivere in casa, il tempo a disposizione ci permetterà di avere cura del nostro corpo e attuare delle strategie per combattere l’inestetismo della cellulite. Sono diversi i modi con cui affrontarla, ma il primo di tutti è volersi bene e decidere di dare un taglio a tutte le cattive abitudini che possano incentivarne la comparsa ed il peggioramento.

Via le sigarette, i grassi saturi, gli indumenti stretti e la pigrizia. Ma scopriamo 5 cose che si possono fare tra le quattro mura domestiche per combattere la cellulite e arrivare all’estate con una pelle visibilmente migliorata.

Il bagno di sale

Il sale aiuta a drenare i liquidi in eccesso e si potrà sciogliere nell’acqua della vasca per rilassarsi una mezz’oretta ed ottenere un piacevole effetto drenante.

Lo scrub anticellulite

Uno scrub salino, aiuta la pelle a rigenerarsi e attraverso le proprietà del sale ed il massaggio per l’applicazione drena i liquidi in eccesso soprattutto nelle zone colpite dalla cellulite. Ecco come preparare un eccezionale scrub salino al caffè.

L’olio anticellulite

L’olio anticellulite è un ottimo prodotto da massaggiare sulla pelle ogni giorno. Un cosmetico fai da te che si può preparare con un olio base, reperibile in supermercato e degli oli essenziali che si possono facilmente trovare nelle farmacie. Ecco come prepararlo.



La ginnastica anticellulite

Anche la ginnastica può aiutare a ridurre la cellulite ed il ristagno linfatico. Sarà semplice eseguire degli esercizi specifici, vi basterà un abbigliamento comodo e una luogo della casa dove isolarvi per fare attività fisica.

Il frullato anticellulite

Assumere alimenti dal potere drenante e bere molta acqua sono due dei consigli fondamentali per combattere la cellulite dall’interno. Ecco come preparare un frullato anticellulite anche molto piacevole al palato. Potrete gustarlo per colazione o per merenda.

Prendersi cura del proprio benessere in casa è possibile, basterà avere costanza e i risultati non tarderanno.

