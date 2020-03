Coronavirus | Una foto proveniente dal backstage di Amici di Maria De Filippi mostrerebbe che la produzione avrebbe violato le norme imposte in questo periodo di emergenza. La produzione è intervenuta per fare chiarezza

Amici 19 è di nuovo al centro dell’ennesima polemica. Questa volta a far parlare non è stato l’atteggiamento della conduttrice o qualche sgarro da parte di uno dei concorrenti di quest’edizione. A creare scalpore è stata una foto proveniente dal backstage del programma in cui si vedono alcune sarte che lavorano a stretto contatto, violando le norme imposte per evitare il contagio da coronavirus.

La foto, nel giro di poche ore, ha fatto il giro del web creando non poco clamore. Il pubblico del piccolo schermo ha protestato non solo per la violazione delle regole che tutti, o quasi, stiamo rispettando, ma anche perché i lavoratori non sono stati tutelati. In quanto lo stretto contatto potrebbe causare la contrazione del virus.

In queste ore, però, a fare chiarezza ci ha pensato la produzione del programma attraverso il portale di Dagospia. La produzione di Amici ha risposto alle polemiche sulla foto delle sarte, facendo chiarezza sull’argomento.

Amici | La produzione di Maria De Filippi fa chiarezza sulle norme del Coronavirus

La produzione di Maria De Filippi, durante la scorsa diretta di venerdì tra l’altro la conduttrice si è commossa dopo l’eliminazione di Jacopo Ottonello, attraverso il portale di Dagospia, ci ha tenuto a commentare la foto trapelata in rete, affermando che le loro sarte non hanno violato nessun regola imposta a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia.

La produzione di Amici 19 non ha violato le norme sul coronavirus in quanto nel decreto è possibile leggere che se le distanze di sicurezza non possono essere rispettate in quanto il lavoro lo impedisce, è possibile diminuire la distanza ma mantenendo le altre protezioni come le mascherine. La produzione, quindi, non ha violato nessuna norma imposta dagli organi competenti.

Amici 19, per un motivo o per un altro, come ad esempio la frecciata di Maria De Filippi alla Celentano, è sempre al centro delle polemiche. Riuscirà il programma a trovare la pace, facendo parlare soltanto dei talenti in gara?