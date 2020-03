Amici 19 | Il ballerino Valentin Alexandru ha deciso di replicare alle accuse di omofobia dopo la pubblicazione di un video contro di lui dal portale web di Dagospia

Valentin Alexandru, a causa delle numerose polemiche in cui è stato coinvolto, è senza dubbio l’indiscusso protagonista di Amici 19.

Il ballerino, nel corso di queste ore, ha deciso di replicare alle accuse di omofobia che sono girate sul suo conto a causa di un video inedito pubblicato dal portale web di Dagospia.

Valentin non ha assolutamente smentito di essere una persona omofoba, ma ha precisato che preferisce essere se stesso, senza nessun filtro e con tanti difetti, piuttosto che essere una delle molte persone che manifestano una perfezione che in realtà non esiste.

Valentin Alexandru ha replicato alle accuse di omofobia, ma al pubblico di Amici 19 la sua risposta non è affatto piaciuta e la reazione di lui non è, di nuovo, tardata ad arrivare.

Amici 19 | Web in rivolta contro Valentin Alexandru: il gesto di lui

Il pubblico di Amici di Maria De Filippi, che in un primo momento aveva difeso il ballerino sul primo video spuntato in rete contro di lui, non ha assolutamente apprezzato la risposta del ragazzo. In quanto si aspettava almeno un messaggio di scuse da parte di Valentin Alexandru, che sembrerebbe non aver compreso la gravità delle frasi affermate nella clip pubblicata da Dagospia.

Il pubblico di canale 5 ha deciso di far notare al ragazzo che sta decisamente esagerando, in quanto dovrebbe riconoscere di aver sbagliato e di chiedere scusa per le gravi frasi dette nei confronti di Javier Rojas ad Amici.

La reazione di Valentin Alexandru non è tardata ad arrivare. Che cosa ha fatto il ragazzo? Ha deciso di bloccare ed eliminare dalla sua pagina Instagram tutti coloro che non erano d’accordo con lui, provocando l’ennesima reazione negativa nei suoi confronti.

Valentin di Amici 19, invece di placare le polemiche sul suo conto, non ha fatto altro che aumentare il malcontento del pubblico nei suoi confronti.