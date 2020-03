Adriana Volpe ha terminato il suo percorso al Grande Fratello Vip. Ecco la reazione dei concorrenti di Alfonso Signorini

Adriana Volpe, come ormai noto, nelle scorse ore ha scelto di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, in quanto un suo parente avrebbe contratto il coronavirus.

L’addio della conduttrice, come prevedibile, ha un po’ abbattuto i concorrenti di Alfonso Signorini che sono rimasti piuttosto scossi da quanto è accaduto nelle scorse ore.

In primis perché Adriana è una delle concorrenti che hanno dato tanto alle dinamiche del programma, ma anche perché sono profondamente preoccupati per lei e per il suo parente ricoverato in terapia intensiva. Le reazioni dei concorrenti del Grande Fratello Vip all’abbandono di Adriana Volpe hanno commosso il pubblico del piccolo schermo, che non avrebbe mai immaginato di vedere i vipponi di Alfonso Signorini così spenti. Tant’è che Andrea Denver ha ricordato loro di essere positivi, sperando il meglio per la loro compagna di viaggio.

Grande Fratello Vip: il cast commenta il ritiro di Adriana Volpe

Dopo l’addio di Adriana Volpe, non sono tardate ad arrivare le reazioni dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Come anticipato, Andrea Denver ha invitato tutti i suoi compagni di viaggio ad inviare energie positive alla conduttrice. Mentre Paolo Ciavarro non ha nascosto di essere molto preoccupato, non solo per Adriana ma anche per tutto quello che sta accadendo al di fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Antonella Elia è dispiaciuta per Adriana Volpe al GF Vip, rivelando che se solo avesse saputo avrebbe provato a starle più vicino, ma la conduttrice ha preferito non raccontare nulla di quanto gli autori le avevano comunicato giorni fa. “La vedevo sempre pregare la sera, ma non ne capivo il motivo” ha osservato l’ex ragazza di Non è la Rai.

“Qualsiasi cosa tu stia affrontando, in bocca al lupo” ha invece detto Patrick Pugliese. Lui e gli altri concorrenti non sanno perché Adriana ha scelto di abbandonare il gioco.

Noi non possiamo che accordarci all’augurio di Patrick Pugliese al GF Vip, sperando che tutto vada per il meglio.