Grande Fratello Vip | Adriana Volpe ha abbandonato la casa più spiata d’Italia senza fornire alcuna spiegazione agli altri concorrenti di Alfonso Signorini

Adriana Volpe, dopo essere stata convocata in confessionale dagli autori del Grande Fratello Vip ha abbandonato la casa in lacrime.

La conduttrice ha salutato in maniera frettolosa i suoi compagni di viaggio, senza però rivelare loro il motivo che l’ha spinta ad abbandonare il gioco in maniera così frettolosa. Adriana è apparsa piuttosto scossa e già nelle scorse ore circolavano voci che un suo parente avesse potuto contrarre in qualche modo il coronavirus.

Adriana Volpe ha lasciato il Grande Fratello Vip e il pubblico del piccolo schermo è più preoccupato che mai. Adriana ha davvero abbandonato il gioco a causa di un suo parente positivo al coronavirus?

Adriana Volpe abbandona il gioco: il comunicato del Grande Fratello Vip

A confermare l’abbandono di Adriana Volpe al GF Vip ci ha pensato lo staff del reality show di canale 5 attraverso un comunicato pubblicato ufficialmente.

Il comunicato del programma condotto da Alfonso Signorini, che chiuderà prima del previsto, non fornisce molti chiarimenti in merito alla scelta della conduttrice di volersi ritirare dal gioco, ma conferma soltanto la sua volontà di non voler continuare l’avventura nella casa più spiata d’Italia per motivi personali.

Molto probabilmente lo staff del Grande Fratello Vip ha preferito non rivelare cosa sia accaduto ad Adriana per motivi legati alla privacy e se vorrà lo svelerà lei in seguito. Il pubblico del piccolo schermo però non può fare a meno di mostrare tutta la sua preoccupazione per la conduttrice, che ricordiamo essere apparsa piuttosto scossa a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia e dopo aver palato con gli autori di Alfonso Signorini.

Perché Adriana Volpe ha lasciato il Grande Fratello Vip non è chiaro nello specifico, ma quel che certo, come confermato dagli autori del programma, e che ha avuto problemi personali.