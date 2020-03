GF Vip | Alfonso Signorini ha commentato attraverso una diretta Instagram alcuni concorrenti del cast, tra cui Antonella Elia e Valeria Marini

Alfonso Signorini, nelle scorse ore, ha scelto di concedersi in una diretta Instagram con i suoi fan. Durante il collegamento, ovviamente, il conduttore non poteva non commentare quanto sta accadendo alla quarta edizione del GF Vip. In particolar modo, Alfonso ha risposto alle innumerevoli polemiche sul conto di Antonella Elia, “accusata” di essere tra i preferiti della produzione.

“Non c’è nessun concorrente “protetto” nella casa” ha subito chiarito il conduttore. “Antonella è sicuramente una persona da prendere con le pinze: non sai mai quanto ci sia e quanto ci faccia realmente” ha proseguito. “La sua presenza nella casa è sicuramente un elemento positivo, perché nel bene o nel male non ha mai finto. E’ sempre stata se stessa” ha commentato il padrone di casa. “E’ una persona trasparente, è questo quello che mi piace di lei”.

“All’interno della casa ci sono persone più strateghe che navigano un po’ sott’acqua” ha continuato Signorini. “Il pubblico preferisce persone spontanee, mentre Valeria Marini è risultata poco chiara” ha concluso.

Alfonso Signorini ha commentato Antonella Elia e Valeria Marini al GF Vip senza peli sulla lingua, come soltanto lui sa fare.

Alfonso Signorini commenta il cast del GF Vip e svela: “Patrick? Uno stratega”

Alfonso Signorini, che ha anche spiegato il motivo del ritiro di Adriana Volpe dal Grande Fratello Vip confermando tutte le voci che girano sul web durante gli scorsi giorni, ha rivelato anche cosa pensa degli altri concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Il direttore di Chi ha definito Sossio Aruta, che è il primo finalista di questa quarta edizione, una persona genuina, ma anche lui come gli altri concorrenti ha un minimo di scrittura alle spalle. “Come quando ha promesso di donare il suo cachet per contrastare l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus” ha spiegato Signorini. “Ma è facile metterlo in crisi, lui è simile per certi aspetti ad Antonio Zequila”.

“Patrick è uno di quelli che ha dato tanto al programma” ha poi proseguito. “Ma è anche un abile stratega, si è studiato benissimo come funzionano le dinamiche della casa” ha poi concluso.

Oltre ad elogiare Antonella Elia al GF Vip, che di recente è stata attaccata dal compagno di Valeria Marini, Alfonso Signorini si è lasciato sfuggire cosa pensa anche degli altri concorrenti della casa più spiata d’Italia, soddisfando la curiosità del pubblico del piccolo schermo.

Alfonso Signorini sul cast del GF Vip 2020 ci ha visto lungo, peccato che questa quarta edizione non è andato forse come tutti speravano a causa di quello che sta accadendo in questi giorni nel nostro paese.