Chips di patate alla paprika | uno snack sfizioso e croccante

Chips di patate alla paprika sono uno snack sfizioso e croccante, da servire come aperitivo. Scopriamo come realizzarle a casa.

Una ricetta che vi porterà via poco tempo, potete prepararle anche per una cena improvvisa, tanto bastano solo 3 ingredienti. La paprika per insaporirle può essere piccante o dolce, scegliete quello che preferite, potete accompagnare con salse come maionese, ketchup, barbecue, si adattano a tutte.

Il consiglio è di mettere in ammollo le patate, in modo da eliminare l’amido in eccesso, così si mantengono più croccanti in cottura. L’olio dovrà essere molto caldo per friggere ed ottenere chips croccanti.

Chips di patate alla paprika

Una ricetta che accontenterà tutti i palati, si prepara facilmente e in poco tempo, perfetto come stuzzichino da servire come snack, da sgranocchiare davanti ad un bel film.

Vediamo quali sonio gli ingredienti necessari e come prepararli.

Ingredienti per 4 persone

500 g di patate

olio per friggere

paprika e sale qb

Preparazione

Per preparare questa ricetta sfiziosa, iniziate a sbucciare le patate, poi le trasferite in una ciotola con abbondante acqua fredda e le lasciate in ammollo per un’ora circa. In questo modo si elimina l’amido in eccesso, così non si ammorbidiscono durante la cottura, poi scolatele ed asciugatele con un canovaccio di cotone.

Con una mandolina, tagliate le patate finemente, poi trasferite le patate in un vassoio, e lo lasciate le patate nel freezer per almeno una mezz’ora, così da garantire una cottura perfetta. Trascorso il tempo, mettete in una padella antiaderente, abbondante olio per la frittura, appena sarà caldo, immergete le chips di patate una alla volta in modo che non si attacchino. tra di loro. Non immergete troppe patate, altrimenti si raffredda l’olio.

Fatele cuocere ad entrambi i lati, poi toglietele con una schiumarola, adagiatele su un piatto con carta assorbente, eliminate l’olio in eccesso.

In una terrina, mettete la paprika dolce o piccante, scegliete quel che preferite, immergete le chips ancora calde, così aderirà meglio. Servite e gustate in compagnia.