Marcello Sacchetta ha scelto di difendere la produzione di Amici di Maria De Filippi, confidando di essere deluso dall’atteggiamento di Valentin Alexandru e Javier Rojas. Il web lo ha però stroncato, bocciando la sua riflessione.

Marcello Sacchetta, così come molti suoi colleghi, ha deciso di dire la sua in merito alle numerose polemiche nate durante l’ultimo appuntamento di venerdì con Amici di Maria De Filippi.

Il ballerino si è dimostrato profondamente dispiaciuto per l’atteggiamento dimostrato da alcuni ragazzi che formano la classe di quest’anno, in particolar modo fa riferimento a Javier Rojas e a Valentin Alexandru che ha deciso di eliminarsi dal talent show di canale 5, in quanto non riescono capire la grande opportunità che è stata data loro prendendo parte al programma. Che, non solo li valorizza come artisti, gli permette di essere visti da milioni di persone.

“Non danno, purtroppo, il giusto valore ad una macchina che lavora 24 ore su 24 per loro” ha spiegato Marcello Sacchetta sulle polemiche ad Amici di Maria De Filippi. “Non è corretto abbandonare tutto, screditando così il lavoro di tante persone e mancando di rispetto a tutti quei ragazzi che da sempre sognano di salire su quel palco per veder realizzato il proprio sogno” ha concluso.

Le parole del ballerino, però, non sono state ben viste dal pubblico del piccolo schermo che lo ha immediatamente stroncato sul web. Tant’è che Marcello ha dovuto fare alcune precisazioni sul suo profilo Instagram.

Amici 19 | Il web boccia Marcello Sacchetta:lui fa un chiarimento

Marcello Sacchetta, dopo essere stato accusato sul web di essere di parte perché corso in favore della produzione di Maria De Filippi, che di recente è stata la protagonista di una frecciatina del ballerino Valentin Alexandru, ha deciso di fare alcune precisioni sul suo profilo Instagram in merito alle sue precedenti dichiarazioni.

“La mia delusione verso i ragazzi nasce perché anche io dedico il mio tempo a loro, ci faccio lezione. Mi spiace poi vederli sbottare in questo modo” ha chiarito l’amico di Stefano De Martino. “Non hanno colto il valore che il programma gli sta dando, l’opportunità che da ai loro talenti” ha proseguito.

“Un giudizio può essere sbagliato, anche per me può esserlo attenzione, ma rimane che il programma ti offre tante opportunità e non rispettare le regole è semplicemente poco rispettoso” ha spiegato Marcello Sacchetta di Amici sul suo profilo Instagram.

“La scuola dà loro l’opportunità di poter aver un corpo di ballo, scenografie mozzafiato, di lavorare con un’orchestra. Occasioni che spero possano avere per tutta la loro vita, ma che non sempre accade” ha osservato l’artista partenopeo. “E’ irrispettoso anche nei loro confronti. Un giudizio sbagliato può capitare, ma non si risolve di certo boicottando la trasmissione” ha concluso Marcello, facendo riferimento alla scelta intrapresa da Valentin Alexandru, ballerino protagonista di un clamoroso retroscena di Rudy Zerbi.

Dopo aver spiegato il motivo della sua delusione verso i ragazzi di Amici 19, con cui ha collaborato sin dal loro ingresso nella scuola. Marcello ci ha tenuto a lasciare anche lui il suo personale contribuito alla campagna #iorestoacasa per l’emergenza del coronavirus in Italia, pubblicando un post che invita il suo pubblico a fare lo stesso.