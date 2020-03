Amici 19 | Valentin Alexandru, dopo essere stato cacciato da Maria De Filippi venerdì scorso, ha lanciato su Instagram una frecciatina alla conduttrice.

Valentin Alexandru è stato uno dei protagonisti indiscussi di quest’edizione di Amici 19. Il ballerino, infatti, è stato l’unico ragazzo che in ben 20 anni di messa in onda del talent show di canale 5 ad essere stato cacciato in diretta dalla padrona di casa Maria De Filippi. Un vero e proprio record.

La conduttrice, infatti, ha ritenuto opportuno mostrare al ballerino la porta di uscita dello studio, in quanto durante il momento della sfida finale ha rivelato che, a prescindere dal risultato finale, avrebbe abbandonato il programma la sera stessa, facendo scatenare l’ira di Maria. Ora, a distanza di qualche giorno da quel momento, il ballerino è tornato attivo sui social, lanciando una frecciatina alla De Filippi. Che cosa ha detto?

Valentin ha pubblicato sul suo profilo la clip che mostra il momento dell’espulsione dal programma, accompagnando il tutto con un commento che lascia poco spazio all’immaginazione.

“Nella vita devi sempre capire quando puoi fermarti” ha scritto il ballerino. Valentin ha lanciato una frecciata a Maria De Filippi dopo Amici, insinuando ancora una volta che il programma preferisce concentrarsi sulle dinamiche tra i ragazzi piuttosto che sul loro talento.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi 2020, finito al centro della cronaca rosa per il suo presunto flirt con Francesca Tocca, ha però voluto ringraziare il pubblico del piccolo schermo per averlo supportato durante il corso di questa nuova avventura televisiva. Valentin Alexandru, sempre sul suo profilo Instagram, ci ha tenuto a chiarire che il premio più grande lo ha comunque portato a casa: il loro amore.

“Sono arrivato alla fine di quest’avventura con un’unica consapevolezza” ha precisato Valentin di Amici 19, che è stato cacciato da Maria De Filippi in puntata dopo che Javier aveva abbandonato lo studio a causa di un litigio con il giudice Vanessa Incontrada. “Mi sono portato a casa il premio più grande a casa: il cuore della gente!” ha concluso il ballerino.

Valentin, tra l’altro, è al centro della cronaca rosa a causa del suo presunto flirt con Francesca Tocco, scatenando anche alcune frecciatine di Raimondo Todaro, compagno o ex della ballerina, che sembrano proprio essere rivolte a lui. Tra l’altro, Todaro, nelle scorse ore, ci ha tenuto a fare una smentita su alcune fake news in giro per il web.

Maria De Filippi riuscirà, un giorno, a perdonare il ballerino Valentin?