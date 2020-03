Barbara d’Urso si è commossa a Pomeriggio 5 grazie alla lettera di bambina alla mamma infermiera, impegnata a fronteggiare l’emergenza del coronavirus in Italia

Barbara d’Urso, come da qualche settimana a questa parte, con Pomeriggio 5 si occupa esclusivamente dell’emergenza coronavirus; ma, a differenza degli altri programmi, prova a dare anche un messaggio di speranza o da voce a chi solitamente viene un po’ messo da parte.

E’ il caso di Irene. Irene è una bambina che non riesce a stare con la sua mamma infermiera perché impegnata nell’emergenza del coronavirus. Irene ha letto la lettera che ha scritto per la sua mamma, facendo commuovere la bella conduttrice partenopea con le sue parole.

Barbara d’Urso si è commossa a Pomeriggio 5, probabilmente perché riesce a capire in cuor suo ciò che la piccola Irene prova visto che anche suo figlio è impegnato in questa dura battaglia.

Barbara d’Urso | Bambina a Pomeriggio 5: “Mamma, mi mancano i tuoi abbracci”

Barbara d’Urso, che continua ad andare in onda con Pomeriggio Cinque a differenza di Federica Panicucci che non condurrà Mattino 5 fino a data da destinarsi, ha chiesto alla sua piccola ospite di leggere la lettera che ha scritto per la sua mamma che lavora come infermiera. Ecco le sue parole:

“Cara mamma, ti scrivo perché mi manchi tantissimo. Mi manca tutto di te, i tuoi baci, i tuoi abbracci. Tutte quelle cose che non possiamo fare stando lontano” dice la lettera di Irene alla mamma infermiera. “Mi mancano le tue coccole, lo starti vicino e sentirmi protetta. Addormentarmi sapendo che tanto tu rimani accanto a me”.

“Non credere che io mi senta meglio di Emma perché la sua mamma non va a fare le notti, ma queste sere mi sento così lontano da te perché la mattina mi sveglio e vorrei farlo dandoti tanti baci. Purtroppo non posso, devo starti lontano” scrive Irene. “Quando sei a casa non posso starti vicino, ma deve mettermi in stanze lontane e fare finta che tu non ci sia”.

“Il mondo sta soffrendo per questo coronavirus e anche tu con i tuoi colleghi. Nonostante tutto sei una guerriera, mamma. Sei forte e coraggiosa. Quando tutto questo finalmente sarà finito, io ti riempirò di baci. Ti voglio tanto bene mamma e ricordarti che questo non è colpa tua. Sei un’eroina!”.

La lettera di Irene alla mamma infermiera ha commosso Barbara d’Urso e tutto il pubblico di canale 5. Perché nemmeno un virus può nulla contro l’amore di un bambino per la sua mamma.

La conduttrice di Pomeriggio 5, che di recente è stata attaccata da Selvaggia Lucarelli, ha proseguito la puntata augurando alla sua piccola ospite di poter presto riabbracciare la sua mamma.