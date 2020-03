La gravidanza di Lara Zorzetto è arrivata all’improvviso, assieme a un nuovo amore. La bellissima notizia è stata data da Lara in persona sul suo profilo Instagram ufficiale, con un post che è una cascata di felicità e di ottimismo.

Famosa per la forza d’animo e soprattutto per la decisione con cui ha affrontato il quasi tradimento del suo fidanzato storico durante la partecipazione a Temptation Island, dopo la fine della trasmissione Lara ha cominciato una vita tutta nuova, ma di certo non si aspettava che nel giro di una manciata di mesi da una nuova relazione potesse nascere una nuova famiglia.

Lara Zorzetto: la gravidanza che non ti aspetti

Dal suo lunghissimo messaggio si capisce quanto sia trascinante la gioia che Lara sta provando in questo momento della sua vita.

Il messaggio si apre con una spiegazione: il motivo per cui la gravidanza non è stata resa nota prima è perché Lara Zorzetto è sempre stata molto gelosa della propria vita privata, e dopo aver conosciuto una fama enorme, ha moltiplicato gli sforzi per tenere per sé i propri “segreti”.

A conoscere ogni momento della gravidanza sono state due amiche del cuore, con le quali Lara si è confidata e ha condiviso gioie, paure e ansie dei primi mesi, soprattutto quando le nausee mattutine non lasciavano scampo.

Proprio per mantenere la massima discrezione possibile, Lara negli scorsi mesi spesso è sparita dai social, non rispondendo ai messaggi e non pubblicando nulla per ore. L’influencer si è scusata con i suoi follower, spiegando che apparire il meno possibile sui social le ha permesso di “nascondere” la pancia quando si era fatta ormai troppo evidente.

Attualmente Lara Zorzetto e Mattia Monaci non conoscono ancora il sesso del proprio bambino (o della propria bambina): si accontentano di sapere che sta bene e che la gravidanza procede senza problemi.

La relazione tra Mattia e Lara procede a gonfie vele da quando i due si sono conosciuti (pare che galeotto sia stato un trasloco) ed è stata coronata all’improvviso dalla notizia della gravidanza che è stata accolta con veri e propri salti di gioia.

Lara ha anche citato una carrellata di momenti divertenti che hanno reso ancora più forte la sua relazione con Mattia: i viaggi, la condivisione della quotidianità, le risate, gli esperimenti culinari finiti in maniera disastrosa ma soprattutto le moltissime risate. Non c’è che dire: la felicità è nell’aria.

