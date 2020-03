Andrea Iannone in una diretta Instagram ha risposto per le rime all’insistenza dei fan che chiedono di lui e di Giulia De Lellis

Andrea Iannone e Giulia De Lellis si sono lasciati. A comunicarcelo ci aveva pensato lei pochi giorni fa in una delle sue dirette con le quali ha deciso di far compagnia ai suoi followers in questo periodo di quarantena forzata. L’influencer aveva specificato che lei avrebbe fatto volentieri a meno di affrontare l’argomento, ma vista l’insistenza, si è trovata costretta a confermare la rottura.



Ora, a distanza di giorni, Andrea Iannone si è trovato costretto a sostenere anche lui la curiosità morbosa dei fan che ne hanno voluto sapere di più sui rapporti attuali che ci sono tra lui e Giulia De Lellis. Andrea è apparso un po’ scocciato dall’insistenza delle domande sulla sua ex e si è sentito di rispondere in maniera un po’ piccata. Il pilota ha spiegato di non essere a conoscenza di dove si trovi Giulia ora e ha anche ironizzato sul fatto che probabilmente la sua ex compagna si sta dedicando alla stesura del suo secondo libro. Ma che è successo realmente tra i due?

Leggi anche:

Coronavirus | Ex corteggiatore di Uomini e Donne positivo



Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Andrea Iannone su Giulia De Lellis: “Forse sta scrivendo un altro libro”



Andrea Iannone, che come tutti sta subendo questo periodo di quarantena forzata a causa del Coronavirus, si è lasciato andare in una chiacchierata simpatica con il pilota Max Biaggi. Nella diretta su Instagram, i due hanno chiacchierato del modo in cui stanno affrontando questa situazione particolare, si sono divertiti a parlare della loro passione e a trattare argomenti di vario tipo.

Quello che nessuno si sarebbe aspettato è che in una conversazione messa in atto da due sportivi, qualcuno avrebbe potuto chiedere spiegazioni sugli attuali rapporti che ci sono tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. Eppure, il pilota si è trovato costretto a rispondere alla curiosità dei fan e nel farlo ha utilizzato delle parole un po’ fredde. Andrea, a chi gli ha chiesto se è ancora in contatto con l’influencer, sua ex fidanzata, ha risposto di non essere a conoscenza di dove si trovi Giulia e ha anche affermato che forse si sta dedicando alla scrittura del suo secondo libro. Se è poco chiaro il tono con cui Andrea ha parlato di Giulia, certa è stata invece la conferma della loro separazione, dal momento che più volte Max Biaggi ha ironizzato nella diretta, affermando di avergli trovato la ragazza.

Leggi anche:

Uomini e Donne | Nilufar spiazza: “Sono in quarantena con Giordano”

Cosa sarà successo realmente tra i due? C’entra davvero Andrea Damante?

Gina D’Antonio