Pomeriggio 5 | Nina Moric ha scritto a Barbara d’Urso di voler di nuovo denunciare il suo ex fidanzato Luigi Favoloso

Durante la fine di questo appuntamento di Pomeriggio 5, la bella conduttrice partenopea ha informato i suoi telespettatori di aver ricevuto una lettera da parte di Nina Moric in cui la informava di voler denunciare per una seconda volta il suo ex fidanzato Luigi Favoloso. Il motivo?

La modella croata ha confidato a Barbara d’Urso di aver ricevuto, attraverso un numero anonimo, diverse chiamate da parte del suo ex in cui le esprimeva il suo desiderio di volerle parlare ancora una volta per chiarire alcune cose. Nina è rimasta profondamente sconvolta dall’episodio tanto da rivelare di aver subito un mobbing psicologico.

“Nina dice che Luigi questa volta non può mentire in quanto ha registrato le telefonate” ha dichiarato Barbara d’Urso intenta a leggere la lettera di Nina Moric a Pomeriggio 5. Come replicherà il prode Luigi Favoloso di fronte a queste nuove accuse?

Leggi anche:

Nina Moric contro Meluzzi: “Un bugiardo, non fu lui a ridarmi Carlos”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Pomeriggio 5 | Nina Moric: “Luigi Favoloso ha compromesso il mio stato psicologico”

Nina Moric, da quella telefonata, sarebbe rimasta così scossa che ha scritto a Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, che non molto tempo fa l’ha rimproverata in diretta a Live Non è la d’Urso, che il suo stato psicologico da quella telefonata è stato compromesso.

“Luigi ha compromesso il mio stato psicologico” ha scritto Nina Moric a Pomeriggio 5. “Ora ho soltanto bisogno di tutelarmi da lui, lo ritengo una persona pericolosa” ha proseguito. “Non può più aggrapparsi agli specchi, ma questa non è altro che l’ennesima conferma che mi fa mobbing psicologico” ha concluso.

Leggi anche:

Barbara d’Urso in lacrime durante il discorso di Conte – VIDEO

A Live Non è la d’Urso, Luigi Favoloso replicherà alle accuse di Nina Moric a Pomeriggio 5. Ma l’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d’Urso non sarà da solo. Con lui ci sarà la sua nuova fiamma Elena Morali, che di recente è stata protagonista di uno spiacevole episodio in cui è stata perfino portata in questura.