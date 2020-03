Coronavirus | Selvaggia Lucarelli contro Paola Caruso e Barbara D’Urso

Selvaggia Lucarelli non è mai stata tenera con Paola Caruso e nemmeno con Barbara D’Urso, che ha contribuito enormemente a creare la fama della sua opinionista. L’ultima stoccata della giornalista contro la Caruso è arrivata dopo un post Instagram di Paola.

Famosa per essere una persona senza peli sulla lingua e per dire sempre e comunque quello che pensa (anche in maniera molto diretta) Selvaggia Lucarelli non sopporta la stupidità, soprattutto quando espressa da personaggi molto popolari.

Proprio un comportamento sconsiderato ha fatto scattare (per l’ennesima volta) la mosca al naso della Santarelli, che stavolta se l’è presa con Paola Caruso e indirettamente anche con colei che ha fatto in modo che Paola avesse un seguito sterminato di follower su Instagram.

Cosa ha fatto Paola di così terribile per meritare il biasimo di Selvaggia?

Selvaggia Lucarelli contro Paola Caruso, a passeggio nonostante il Coronavirus

In questo periodo di strettissima quarantena, uscire di casa senza un valido motivo non è soltanto proibito dal governo, ma è anche assolutamente sconsigliato dal buon senso.

Inoltre, anche se i bambini sembrano essere per lo più immuni al Coronavirus, non è assolutamente prudenti farli uscire ed esporli potenzialmente al contagio.

Proprio tenendo presente queste considerazioni Selvaggia Lucarelli ha voluto sottolineare (con la sua usuale pacatezza) quanto fosse inaccettabile e pericoloso il comportamento social della Caruso, che ha deciso di raccontare ai suoi follower della passeggiata con il suo bambino nel Parco Sempione di Milano.

L’opinionista di Barbara D’Urso si era premurata di puntualizzare molte volte il fatto di essere stata molto attenta a rispettare tutte le misure di sicurezza (come la distanza interpersonale di almeno un metro), eppure questo non è bastato a placare le ire di Selvaggia.

Non è stato difficile notare un certo astio anche nei confronti di tutti coloro che contribuiscono con il proprio lavoro a dare un’enorme popolarità a persone che, evidentemente, non sono in grado di dare il buon esempio ai milioni di follower che seguono ogni giorno il loro profilo.

Non è difficile intuire che, anche se saggiamente Selvaggia Lucarelli non ha voluto fare nomi e cognomi, la frecciata era indirizzata a Barbara D’Urso, principale fautrice e sostenitrice della fama di Paola.

La risposta di Paola Caruso

Come era naturale che fosse, Paola Caruso ha risposto in maniera rabbiosa alle accuse di Selvaggia Lucarelli, sempre tramite social.

L’opinionista ha affermato innanzitutto che la foto pubblicata sul suo profilo era una foto vecchia e non una foto scattata durante la sua ultima gita al Parco Sempione.

Inoltre, la Caruso promette di “farla pagare” alla Lucarelli, la quale ha pubblicato senza permesso la fotografia di un minore sul proprio profilo.

Non si sa se le contestazioni della Caruso andranno avanti effettivamente per vie legali, ma di certo la Lucarelli ha già dimenticato la questione ed è passata a trattare sul proprio profilo fatti di portata molto differente, tra cui la necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’emergenza Coronavirus in Lombardia.

