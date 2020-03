La nuova moda make up da utilizzare la prossima estate sono le ciglia colorate. Sbizzarritevi con i tanti modi per realizzarle!

Di un colore unico o con le sfumature dell’arcobaleno il nuovo trend in fatto di make up sono le ciglia colorate. Andavano di moda già negli anni ’90 principalmente viola, blu e marrone, ma adesso sono tornate in auge e la scelta è molto più ampia: ci si può sbizzarrire spaziando dal viola melanzana, blu elettrico, verde acceso, arancione, rosa, verde acqua, giallo, arancione, fino ad arrivare al rosso. L’importante è che le ciglia siano le vere protagoniste del volto: quindi niente ombretti o trucchi elaborati. Per ciglia belle folte consigliamo il siero di cui vi abbiamo parlato in un precedente articolo.

Come avere le ciglia colorate

Sono davvero tanti i modi per realizzare questo tipo di ciglia. Il più semplice è comprare un mascara colorato. Sono diversi i brand che li propongono e l’applicazione è semplice perché va steso esattamente come il classico nero. Per chi non vuole acquistarlo può farselo a casa da solo. Serve un mascara bianco o trasparente e qualche ombretto colorato. Si gratta un po’ di polvere e si preleva il mascara con una spatolina mescolandolo poi insieme alla polvere, in modo da sciogliere completamente il composto. A questo punto con uno scovolino pulito si applica il prodotto come un classico mascara. Il vantaggio del fai da te è poter creare il proprio colore personalizzato, di quelli che magari in commercio non si trovano. E per uno sguardo da bamby si posso adoperare anche le ciglia finte. Si possono prendere quelle nere e colorarle oppure comprarle già pronte all’uso. Per avere uno sguardo pieno un trattamento efficace è anche la laminazione ciglia.

Insomma giocate con il vostro sguardo soprattutto questa estate per essere sfavillanti e piene di luce!

di Maria Lucia Panucci