Grande Fratello Vip | Antonio Zequila ha raccontato ad Antonella Elia di un incontro a Parigi con Sharon Stone

Antonio Zequila continua con la sua fama al Grande Fratello Vip di conquistatore di cuori. In queste ore, il concorrente di Alfonso Signorini ha raccontato ad Antonella Elia di aver avuto, parecchi anni fa, un breve incontro con Sharon Stone a Parigi, lasciando intuire che abbia avuto anche un piccolo flirt con la stella del firmamento americano.

“Ci siamo incontrati brevemente a Parigi” ha raccontato Zequila ad Antonella Elia. “Mi sembrava qualcosa di assolutamente affascinante, come per te potrebbe essere incontro Richard Gere per strada” ha proseguito l’attore, che è stato subito bloccato dal soldato del Grande Fratello Vip, che gli ha impedito di continuare il suo racconto con la bella attrice americana.

Antonio Zequila ha avuto un flirt con Sharon Stone o i due si sono semplicemente incontrati per caso? Almeno per il momento, purtroppo, non ci è dato saperlo.

Grande Fratello Vip | Antonio Zequila blocca Antonella Elia: “Devi capirlo!”

Tra una confessione e l’altra, Antonio Zequila ha anche fatto notare ad Antonella Elia che chiunque rivolga la parola a Valeria Marini al Grande Fratello Vip, che di recente ha ammesso di aver avuto un flirt in passato proprio con lui, non vuol dire di certo che non provi simpatia o ammirazione nei suoi confronti.

“Io parlo con te come parlo con lei. Non è che se sono amico di una delle due deve per forza non devo parlare con l’altra” ha osservato Antonio Zequila al GF Vip. “Devi capirlo questo Antonella, non puoi essere sempre così netta” ha concluso l’attore con la sua compagna di viaggio, che non ha apprezzato nel vederlo comunicare con la stella del Bagaglino.

Zequila, che di recente ha avuto un battibecco anche con Sossio Aruta, ha provato a far ragionare l’ex ragazza di Non è la Rai, che continua a vedere ogni concorrente come un possibile alleato o nemico in questa sua “battaglia” contro la Marini.

Intanto, però, il pubblico del Grande Fratello Vip ora è più curioso che mai di scoprire se questo flirt con Sharon Stone, dopo quello con Adriana Volpe, c’è stato o meno.