Coronavirus | Chiara Ferragni e Fedez donano altri 250 mila euro

Coronavirus | Chiara Ferragni e Fedez, attraverso i loro profili social, hanno annunciato di aver donato altri 250 mila euro agli ospedali presenti in Lombardia

La coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez, sui propri profili social, ha annunciato di aver donato, attraverso la raccolta fondi organizzata grazie al portale Gofundme, di aver donato altri 250 euro agli ospedali presenti nella regione Lombardia a causa dell’emergenza legata al coronavirus.

Chiara Ferragni e Fedez sul coronavirus si stanno impegnando al massimo per poter fornire un aiuto concreto agli ospedali della loro regione. Un modo, alternativo, e giusto di usare i profili social nel 2020 e non diffondendo false notizie come sono soliti fare i loro colleghi.