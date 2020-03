Chiara Ferragni | La Ferri perde le staffe su IG, ma era solo un troll

Chiara Ferragni risponde a un troll su Instagram: segno che la quarantena sta mettendo mettendo a dura prova i nervi di tutti! La sua brevissima risposta ha scatenato commenti di sostegno ma ha anche contribuito a smascherare il troll.

Concretamente in prima fila per combattere le difficoltà che la pandemia sta generando in Italia, ha coordinato un’importantissima iniziativa di beneficenza e sta cercando di sostenere il morale degli italiani dando il buon esempio.

Nonostante questo, Chiara Ferragni è stata “presa di mira” da un utente Isntagram che ha scritto un commento completamente fuori luogo su un video pubblicato da Chiara sul suo profilo ufficiale.

Il video in questione, che sta circolando sui social da qualche giorno, riprende una esibizione delle Frecce Tricolore: uno dei simboli dell’orgoglio nazionale italiano.

Il commento del troll e la risposta di Chiara

Tradizionalmente, le esibizioni della Frecce Tricolore si tengono in Agosto o, comunque, nel corso dell’estate.

Il video condiviso da Chiara Ferragni è stato girato con ogni probabilità negli scorsi mesi, soprattutto considerando che oltre alle Frecce ritraeva anche persone in costume da bagno.

Nonostante quest’evidenza, un utente di IG ha deciso di commentare: “dici sempre restata a casa..e ai uscita per andare al mare a fare il video”

La completa insensatezza dell’affermazione ha spinto la Ferragni a rispondere, per una volta, in maniera diretta e molto poco formale: “Ma è un video che mi è stato girato! Ma ce la fai ca**o?”

Naturalmente, alla risposta di Chiara sono seguite centinaia e centinaia di commenti entusiasti che hanno applaudito alla scelta di parole dell’influencer, ma molti altri commenti facevano notare come Chiara si fosse fatta “gabbare” da un troll.

Pare infatti che il profilo in questione venga utilizzato per scrivere commenti provocatori sui post di personaggi famosi al solo scopo di generare la loro reazione e, di conseguenza, una lunga serie di commenti.

Questo genere di comportamento social viene messo in atto, nella maggior parte dei casi, da persone che hanno bisogno di attenzione (non importa se positiva o negativa) e che si divertono a provocare rabbia o disappunto negli altri.

Purtroppo, considerando la gran quantità di tempo libero che ormai tutti gli italiani hanno a disposizione a causa della quarantena, è probabile che il fenomeno diventerà sempre più frequente nel corso dei prossimi giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE => Ultime notizie sulla situazione Coronavirus in Italia

Dopo il troll, la sensibilizzazione internazionale

Messo da parte lo spiacevole episodio di quello che è stato bollato come un troll, Chiara è tornata a dedicarsi a un argomento che le sta veramente a cuore: l’informazione responsabile in merito alla situazione italiana sulla lotta contro il Coronavirus.

L’influencer ha posato per un selfie con mascherina e ha scritto un lunghissimo post per spiegare ai suoi follower non italiani la reale situazione con cui il popolo italiano si sta trovando a combattere in questi difficilissimi giorni di quarantena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 11 Mar 2020 alle ore 8:09 PDT

“Viviamo tutti in quarantena in questo momento, come alcune città cinesi hanno fatto lo scorso mese. Quindi, per favore, iniziate a essere consapevole e capite che questa non è un’influenza comune ed è molto più pericolosa per tutti noi: RIMANETE A CASA il più possibile in questo momento critico. E se potete, aiutate a dire agli altri di stare attenti e di aiutare l’Italia e i suoi ospedali”.

Non molti giorni fa Chiara e Fedez hanno lanciato una gigantesca raccolta fondi che ha raccolto oltre 3 miliioni di Euro: Chiara ha anche personalmente ringraziato via social Christian Vieri per la sua generosissima donazione.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.