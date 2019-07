Scopri quali sono i segni zodiacali che, all’interno di un rapporto, hanno maggiormente bisogno d’amore.

Fonte: Istock

Stare insieme è un viaggio che si fa in due e che può condurre verso mete lontane e difficili a immaginare. In un rapporto di coppia sono tante le differenze che intercorrono tra le due parti e che per certi versi possono fare la differenza, creando una sorta di compensazione che porta i due ad essere una duo compatto e ben distribuito. Alle volte, però, ci sono caratteristiche che possono creare dei problemi e tra queste c’è il bisogno d’amore più estremo da una delle due parti. Se questo non è ben bilanciato con la voglia di darne che c’è dall’altra parte, infatti, il rischio è quello di andare incontro a delle incomprensioni a volte difficili da superare.

Oggi, quindi, dopo aver visto i segni zodiacali di cui è meglio non fidarsi mai e quali sono i segni dello zodiaco che tradiscono senza sentirsi in colpa, scopriremo quali sono i segni che hanno più bisogno d’amore. Trattandosi di un aspetto legato al sentire, il consiglio è quello di controllare anche l’ascendente del segno sul quale si vuole indagare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> I segni zodiacali che amano il partner più di se stessi

Oroscopo: I segni che hanno più bisogno d’amore e quelli che invece prendono quanto gli arriva

Fonte: Istock

Ariete – Quelli che prendono quanto gli arriva

I nati sotto il segno dell’Ariete non hanno un bisogno estremo d’amore. Per loro è più che sufficiente avere qualcuno accanto che li faccia sentire speciali e che dimostri di apprezzarli. Certo, hanno il bisogno di ricevere attenzioni costanti ma non necessariamente legate ad un’esternazione di sentimenti profondi. Per loro infatti, l’amore è soprattutto allegria e tempo libero da passare insieme e quando hanno ciò che desiderano si sentono più che realizzati. Inoltre non va dimenticato che tendono in modo particolare a sentire il bisogno di libertà e ciò li porta ad apprezzare chi non gli sta troppo addosso con attenzioni che vivrebbero come estreme.

Fonte: Istock

Toro – Quelli che hanno bisogno di amore

I nativi del Toro sono tra i segni più bisognosi d’amore. Per loro è indispensabile sentirsi importanti e al centro delle attenzioni di chi dice di amarli. Motivo per cui quando ritengono di non avere la giusta dose di attenzioni finiscono con l’incupirsi ed il chiedere spiegazioni. Se al loro fianco c’è qualcuno di estremamente diverso da loro il rischio è quello di risultare pesanti, situazione che invece non si verifica con altri segni che, attratti dal loro modo di amare, finiscono con il capire come trattarli e soprattutto come dargli ciò di cui hanno bisogno.

Fonte: Istock

Gemelli – Quelli che hanno bisogno d’amore a giorni alterni

Imprevedibili come sempre, i nati sotto il segno dei Gemelli hanno un rapporto ambivalente con l’amore e pertanto se alle volte sembrano del tutto bisognosi d’amore, altre si mostrano invece così indipendenti da dare un’impressione del tutto diversa. La verità è che neanche loro sanno mai cosa vogliono esattamente fin quando non se ne rendono conto. Quando ciò avviene non si fanno grossi problemi nel chiedere e anzi si dimostrano ben disposti verso il partner e più che mai intenzionati a dare altrettanto. Il tutto sempre compatibilmente con la loro capacità di cambiare esigenze, cosa che si verifica più spesso di quanto non si pensi.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Cancro – Quelli che hanno bisogno di molto amore

I nativi del Cancro sono estremamente romantici e bisognosi di conferme sia dagli amici che dai propri cari e, ovviamente, dalla persona che amano. Quando vivono una storia d’amore il loro bisogno di attenzioni si fa così grande da non conoscere limiti e se non ne ricevono finiscono con lo starci male, facendo pressioni e rischiando di compromettere l’equilibrio della coppia. Quando ciò accade l’unica soluzione è dar loro quanto desiderano e se non è possibile cercare di spiegare a parole cosa si prova davvero. A volte, infatti, il problema è solo nel modo di comunicare i sentimenti e basterebbe spiegarsi per trovare una soluzione. Per quanto, pur capendo i nativi del segno non smetteranno mai di richiedere la loro dose di attenzioni.

Fonte: Istock

Leone – Quelli che hanno bisogno più di lodi che di amore

Ebbene si, i nati sotto il segno del Leone, in amore chiedono un tipo di attenzioni particolare che è fatto più di lodi che di coccole. Per loro, infatti, la cosa che conta di più è sentirsi sempre al centro dell’attenzione e quando vivono in una relazione hanno la pretesa di essere compresi dal partner e di averne l’appoggio in ogni senso. Questo significa qualcuno che sappia amarli, restando in disparte, facendogli da spalla e sostenendoli in ogni impresa. Perché i nativi del segno sentono di essere destinati a qualcosa di grande e quando incontrano la persona giusta desiderano solo che ciò gli venga riconosciuto. Solo così il rapporto sarà degno di esistere e in grado di farli sentire felici e al fianco della persona giusta.

Fonte: Istock



Vergine – Quelli che hanno bisogno della giusta dose d’amore

Razionali come sempre i nativi della Vergine non chiedono mai troppo amore ma una quantità che sia loro sufficiente a sentirsi appagati. Per loro, infatti, coccole ed effusioni sono solo una piccola parte di ciò che la persona amata dovrebbe dimostrare. Ciò che più conta sono invece presenza, fiducia e aiuto in caso di bisogno. Le stesse dimostrazioni che loro sono pronti a dare in ogni momento. Certo, questo modo di pensare è difficile da trasmettere ma quando vogliono sanno essere piuttosto bravi con le parole e ciò li rende in grado di trasmettere le loro idee al partner che, seppur non del tutto convinto, saprà cogliere l’importanza dei loro valori, imparando a dar loro quanto necessitano.

Clicca su successivo