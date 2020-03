Harry e Meghan | La favola è finita: cos’è davvero successo a Londra?

Harry e Meghan hanno svolto il proprio dovere nei confronti della famiglia reale inglese per l’ultima volta. I due, dopo la partecipazione alla messa per il Commonwealth Day si sono separati e lei è tornata in Canada. Come stanno davvero le cose?

Hanno tentato di dare in tutti i modi l’idea di una coppia affiatata e decisa a percorrere fino in fondo la strada che ha intrapreso nelle scorse settimane, eppure in molti hanno notato qualche crepa dietro ai sorrisi di circostanza e dietro le infinite fotografie di coppia che sono state scattate ai Duchi di Sussex nel loro ultimo soggiorno londinese.

Nel corso degli ultimi impegni da membri senior della casa reale, infatti, Harry e Meghan sono apparsi molto diversi tra loro, con un contegno estremamente differente: lei sempre sorridente e trionfale, anche quando è stata ignorata da William e Kate, lui provato dalle circostanze e non sempre di cattivo umore.

L’ultimo dolore è arrivato nel momento in cui Harry ha potuto indossare per l’ultima volta la sua uniforme che, tra un anno, spetterà di diritto alla zia Anna, Principessa Reale che si è sempre dedicata con estrema dedizione alla vita militare del suo paese.

Non appena gli impegni ufficiali glielo hanno permesso, Meghan è volata di nuovo in Canada, dove ad attenderla c’era il piccolo Archie: la sua è sembrata a tutti gli effetti una ritirata strategica.

Cosa accadrà adesso?

Harry e Meghan: la fine della favola

Quando erano tutti insieme, William, Kate, Harry e Meghan erano stati soprannominati “I Fantastici Quattro”, ma l’incanto è durato pochissimi mesi.

Le ultime fotografie in cui i due figli di Carlo e Diana appaiono insieme, accompagnati dalle loro rispettive consorti, sono molto diverse da quelle di una manciata di mesi fa.

Nell’Abbazia di Westminster i volti di William e Kate erano estremamente tirati e Meghan Markle ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco: la freddezza dei reali d’Inghilterra era prevedibile e il suo compito, in quell’occasione, era soltanto di sorridere.

Sia nell’Abbazia, sia durante gli impegni pubblici precedenti alla messa per il Commonwealth Day, la Duchessa di Sussex ha scelto di indossare abiti dai colori accesi e moderni, coordinati discretamente con quelli del marito.

Si è avuta l’impressione che Meghan abbia voluto rimarcare ancora una volta la sua non appartenenza al contesto della corte inglese e la sua completa indipendenza come donna, star di Hollywood e madre.

Nei giorni trascorsi in Inghilterra Harry e Meghan hanno trascorso molto tempo in contatto video con il piccolo Archie, che ufficialmente è rimasto in Canada per evitare il pericolo del Contagio, anche se qualcuno maligna che l’assenza del piccolo Sussex sia stato un dispetto nei confronti della Regina, molto addolorata dall’impossibilità di non vedere il nipote.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE => La storia di Harry e Meghan

Harry d’Inghilterra, solo Harry

Spogliato di tutti i propri titoli, delle funzioni sociali e politiche che ha sempre svolto e per le quali è stato educato nel corso della sua intera vita, Harry d’Inghilterra ha infine indossato per l’ultima volta l’uniforme scarlatta da Capitano Generale dei Royal Marines, il 7 Marzo.

Quell’uniforme ha segnato un importante passaggio di testimone per Harry, che solo nel 2017 ha preso il posto di suo nonno, il Principe Filippo, a capo del corpo militare. Il consorte della Regina d’Inghilterra aveva svolto il suo ruolo di Capitano Generale per 64 anni, suo nipote ha rimesso il grado dopo soli due anni.

Harry si era guadagnato il diritto di succedere a suo nonno per il servizio militare svolto in Iran e Afghanistan dal 2005 al 2008, anno in cui venne richiamato in patria per questioni di sicurezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) in data: 7 Mar 2020 alle ore 1:52 PST

Per i prossimi 12 mesi non ci sarà alcun Capitano Generale dei Royal Marines: alla fine di questo “periodo di interregno” la Principessa Anna prenderà il posto di suo nipote, diventando la prima donna a ricoprire un ruolo di tale prestigio in Inghilterra.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI.