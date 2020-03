Grande Fratello Vip | Asia Valente, dopo essere stata eliminata dal televoto, ha dichiarato di essere l’unica persona immune al coronavirus in Italia

Asia Valente è stata eliminata dal Grande Fratello Vip nemmeno da 24 ore che già si ritrova ad essere al centro di una nuova polemica. Un vero e proprio record nazionale. Che cosa è successo?

La bionda influencer, che di scivoloni ne aveva già abbondantemente fatti all’interno della casa più spiata d’Italia, ha dichiarato che, visto che rinchiusa negli studi televisivi di Roma, lei al momento è l’unica immune d’Italia al coronavirus.

“Sono da poco uscita dalla casa, quindi sono la prima ed unica immune di Italia al virus. Vi sono mancata?” ha esordito l’influencer, probabilmente senza nemmeno rendersi conto di ciò che ha detto.

Asia Valente è convinta di essere immune al coronavirus soltanto perché è stata rinchiusa per qualche settimana al Grande Fratello Vip.

Leggi anche:

GF Vip 2020 | Valeria Marini fa piangere Asia Valente

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Asia Valente del Grande Fratello Vip rimuove le storie sul Coronavirus

Asia Valente, che non molto tempo fa aveva ammesso di essersi comprata i suoi followers, dopo aver pubblicato le stories su Instagram in cui si diceva immune al coronavirus, grazie al vaccino del GF Vip, è stata prontamente attaccata dal popolo della rete, che le ha fatto giustamente notare che al massimo non è positiva al virus ma di certo non è immune alla malattia.

In molti, purtroppo, ci sono andati giù pesante. Iniziando perfino ad insultarla, tant’è che è stata costretta ad eliminare il contenuto precedentemente postato, ma a poco è servito visto che era già stato salvato dagli utenti della rete.

Asia, poco dopo, ha fatto un nuovo post in cui invita tutti i suoi fan a restare a casa. Soltanto restando tra le mura della propria abitazione è possibile non ammalarsi.

Questa nuova polemica di Asia Valente del Grande Fratello Vip si va aggiungere a quella, recentissima, in cui ha offeso per la seconda volta le persone down.

Leggi anche:

Coronavirus | Alfonso Signorini spiega perché va in onda il GF Vip

Asia è riuscita ancora una volta, come soltanto lei ormai sa fare, a far infuriare tutti.