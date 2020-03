Coronavirus | Positivo anche il Presidente dell’Olympiacos, tamponi alla squadra

Emergenza Coronavirus, in aumento l’allerta in Grecia. Risultato positivo al contagio Vangelis Marinakis, patron dell’Olympiacos e del Nottingham Forest. Sotto esame anche la squadra ellenica.

Il Coronavirus ha modificato anche il calcio, italiano ed internazionale, l’emergenza da possibile contagio ha fatto sospendere ogni attività sportiva nel nostro Paese. Altrove si stanno, invece, prendendo le dovute contromisure: non si scherza più, dunque, ulteriore certezza la fornisce – suo malgrado – il Presidente dell’Olympiacos e del Nottingham Forest, Vangelis Marinakis, che è risultato positivo al Coronavirus.

La notizia è stata resa nota dal diretto interessato che, dopo aver rassicurato tutti circa le sue condizioni di salute – facendo sapere che si sta curando – ha ribadito come il match della squadra greca (impegnata giovedì contro il Wolverhampton) sarà disputato a porte chiuse.

Coronavirus, Marinakis positivo. Allerta in Grecia, Olympiacos sotto esame

“Mi sono sentito obbligato a informare il pubblico. Sto bene e prendo tutte le misure necessarie, attenendomi alle istruzioni dei medici. Consiglio vivamente a tutti i miei concittadini di fare lo stesso. Auguro a tutti una pronta guarigione“, ha dichiarato il patron.

Cresce l’apprensione attorno alla squadra ellenica, il match di Europa League sarà senza pubblico, ma a gettare nello sgomento sono l’aumento di casi e contagi in quelle zone. Oltretutto Marinakis ha contatti reiterati con i membri e i dirigenti del team, visto il suo ruolo: i componenti della squadra si stanno sottoponendo ai tamponi di rito. In attesa dei primi riscontri aumenta la tensione.

Il messaggio distensivo – per quanto possibile – del proprietario ellenico non è servito a placare gli animi: si sta valutando cosa fare. Se adottare anche in Grecia un modello Italia e rifarsi alla sospensione delle attività.

Intanto prosegue il dibattito e la ricostruzione sugli ultimi movimenti di Marinakis: bisogna attendere per un quadro più chiaro, ma il raggio d’azione e interazione con le varie personalità resta comunque ampio nelle ultime settimane vista la caratura del personaggio. L’emergenza Coronavirus sta paralizzando, forse, un’altra realtà sportiva e calcistica.

