Coronavirus | Facchinetti contro alcune sue influencer. Le licenzierà?

Francesco Facchinetti, attraverso il suo profilo Instagram si è scagliato contro tutte/i le/gli influencer/blogger che, minimizzando la gravità dell’epidemia di Coronavirus, non si attengono ai protocolli di sicurezza impartiti e riferendosi a quelli che rappresenta lui con la sua agenzia, assume un tono molto grave

Francesco Facchinetti, sul suo profilo Instagram si è scagliato contro tutte quelle blogger e influencer che, sottovalutando la gravità del Coronavirus, non si attengono ai protocolli di sicurezza e addirittura infrangono le direttive impartite dalle autorità competenti. Atteggiamento, questo, secondo il talent scout, davvero inaccettabile, soprattutto se posto in essere da personaggi che, avendo un largo seguito, dovrebbero essere i primi a rappresentare un esempio positivo.

Nello specifico, l’ira di Facchinetti che ha addirittura etichettato i destinatari delle sue critiche come “capre”, ha poi assunto un tono più grave quando si è riferito ai personaggi pubblici che rappresenta lui con la sua agenzia. Nello specifico, l’ex cantante ha affermato di voler prendere seri provvedimenti nei confronti di tutti coloro che, rappresentati da lui, divulgheranno un messaggio errato e fuorviante circa le misure di prevenzione da prendere in relazione al Coronavirus.

Francesco Facchinetti non ha voluto dire apertamente i nomi di coloro che, facendo parte della sua agenzia, hanno subito dei provvedimenti disciplinari se beccati a non rappresentare un buon esempio per il loro pubblico, ma ha specificato che il trattamento subito da questi ultimi, è ben peggiore rispetto alla gogna mediatica. Si tratterà di licenziamento? Inoltre, è giusto ricordare che Facchinetti non è insolito prendere posizioni forti contro coloro che a detta sua meritano la sua ira. Celebre, infatti, è stato il suo scontro con Irama, membro della sua agenzia con il quale il talent scout avrebbe interrotto ogni rapporto a causa di una lite.

Leggi anche:

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti di nuovo insieme.. per Mia – Video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Coronavirus | Facchinetti infuriato con chi non rispetta le regole

Francesco Facchinetti è apparso una furia nel suo sfogo realizzato attraverso il suo profilo Instagram e non si è risparmiato dal minacciare seri provvedimenti contro tutti quei personaggi da lui rappresentati, beccati ad infrangere il protocollo di sicurezza impartito dall’OMS e dalle autorità competenti circa il contenimento del Coronavirus.

Per l’agente è intollerabile che qualche influencer o blogger, minimizzi la portata e la gravità di quest’epidemia, mostrandosi in giro, a fare aperitivi, incurante di quelle regole che se stabilite da chi in questo momento gestisce la situazione relativa al Coronavirus, devono essere rispettate per il bene di tutti. Il talent scout, tra l’altro, ha anche invogliato i suoi followers a commentare tutti quei personaggi che, irrispettosi del protocollo di sicurezza, non comprendono la gravità e l’estrema delicatezza della situazione in cui verte, attualmente, il nostro Paese.

La curiosità dei followers di Facchinetti è stata parecchia e in molti si sono rivolti a lui per conoscere l’identità dei personaggi che, mostrando superficialità per questa situazione, hanno subito l’ira del loro agente che avrebbe potuto decidere di licenziarli, ma Francesco è stato perentorio e per lui i panni sporchi si lavano in famiglia. Per il figlio del celebre cantante dei Pooh, è necessario sapere che seri provvedimenti sono stati presi per coloro che, mostrando una scarsissima sensibilità e intelligenza, rischiano di diventare un cattivo esempio per chi li segue e quindi indegni di essere rappresentati da lui.

Leggi anche:

Francesco Facchinetti: “è stata dura la separazione dei miei”

Inutile dire che Facchinetti è stato il primo a dare un buon esempio, mostrandosi a casa con i suoi figli e tenendo compagnia ai suoi followers virtualmente.

Gina D’Antonio