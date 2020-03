U&D: Alessandro Graziani cacciato dalla sua squadra di pallavolo

Alessandro Graziani risulta essere stato cacciato dalla squadra di pallavolo in cui lavora poiché positivo al test antidoping

La notizia sembrerebbe essere ufficiale e infatti Alessandro Graziani risulta essere stato cacciato dalla squadra di pallavolo del Sabaudia, poiché è risultato essere positivo al test antidoping. Il Tribunale Nazionale Antidoping ha già predisposto le opportune misure cautelari. La vicenda ha costretto il presidente della Squadra in cui giocava Alessandro ad interrompere il rapporto lavorativo con il corteggiatore, nonostante il dispiacere e l’affetto che lo lega a lui.

Nello specifico, Alessandro, che ora si trova a U&D a corteggiare Giovanna Abate e che in passato è stato il motivo della discordia tra Serena Enardu e Pago a Temptation Island, è risultato positivo alla sostanza THC Metabolita a seguito di un controllo. Situazione incresciosa quella in cui si trova Alessandro Graziani, che ora dovrà affrontare questo provvedimento con la giusta forza e consapevolezza, cercando allo stesso tempo di non compromettere la sua partecipazione a U&D.

Alessandro Graziani è risultato positivo ad una sostanza ritenuta dopante e per questo è stato allontanato dalla squadra di pallavolo del Sabaudia in cui giocava. La decisione, seppur a malincuore, è stata presa da Alessandro Pozzuoli, il presidente della squadra, appunto, che seppur a malincuore ha dovuto interrompere la collaborazione con lo sportivo.

Alessandro, che attualmente si trova impegnato in un percorso con Giovanna Abate a U&D, di sicuro non starà affrontando un momento facile della sua carriera e possiamo solo augurarci che questo non rischi di compromettere la sua situazione sentimentale. Il corteggiatore, tra l’altro, un po’ di mesi fa, si è reso anche protagonista di un’altra vicenda che ha avuto una certa risonanza mediatica. Come molti di voi ricorderanno, lo sportivo è stato anche il centro di interesse, il motivo della discordia tra Serena e Pago a Temptation Island.

Nonostante poi i due, Pago e Serena, abbiano deciso di concedersi un’altra opportunità, dichiarandosi rispettivamente il loro amore al Grande Fratello Vip, a turbare la quiete dei due bei sardi, ci hanno pensato alcune dichiarazioni proprio di Alessandro che, incalzato da Alfonso Signorini che di persona si è recato negli studi di U&D e da Tina Cipollari, ha confessato di aver trascorso un weekend con Serena dopo la fine del programma.

Per comprendere gli sviluppi che la vicenda prenderà, dovremmo attendere ulteriori chiarimenti ed eventuali dichiarazioni da parte del diretto interessato.

