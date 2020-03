GF Vip: Asia Valente offende di nuovo i disabili. Signorini la squalifica?

GF Vip | Asia Valente ha di nuovo perso la calma, tirando in ballo i disabili contro Sossio Aruta. Alfonso Signorini, dopo il rimprovero di lunedì, la squalificherà?

A nulla è servito il rimprovero di lunedì scorso di Alfonso Signorini, visto che l’influencer Asia Valente si è lasciata andare a un nuovo scivolone verso le persone disabili. Che cosa è successo?

Sossio Aruta, tanto per cambiare, le ha tirato di nuovo un brutto scherzo, gettandole dell’acqua gelata addosso. Asia, del tutto impreparata alla cosa, se n’è uscita con una perla delle sue. “Ma che sei handicappato?”

La sua reazione non è passata inosservata dal pubblico, ma nemmeno agli altri concorrenti della casa che le hanno subito fatto notare la gravità di ciò che aveva detto. In particolar modo Patrick Pugliese, che l’ha invitata a non dire più cose del genere. Il pubblico, visto che è ben la seconda volta che accade un episodio del genere, chiede che vengano presi provvedimenti. Asia Valente sarà squalificata dal GF Vip?

Asia Valente in lacrime al GF Vip ammette: “Ho paura di essere squalificata”

Asia Valente, che era stata rimproverata per lo stesso motivo lunedì scorso al Grande Fratello Vip, resasi conto dell’errore commesso è scoppiata in lacrime, ammettendo di aver paura di essere squalificata dal reality show di canale 5.

“Ho paura che mi mandino a casa questa volta” ha ammesso tra le lacrime Asia Valente al GF Vip. “Ma non ti preoccupare, dai” l’ha rincuorata Antonella Elia. “Si vede che sei dispiaciuta e pentita per quello che hai detto!” ha concluso la showgirl.

Ancora una volta uno scherzo di Sossio Aruta al Grande Fratello Vip ha causato non pochi danni, visto che ieri è stato anche sgridato da Teresanna Pugliese per averli svegliati tutti a tarda notte.

Alfonso Signorini durante la prossima diretta, che ricordiamo sarà mercoledi e non lunedì prossimo, annuncerà provvedimenti per Asia Valente al GF Vip?