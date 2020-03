Antonella Elia provoca Valeria Marini al GF Vip: “Sei in menopausa”

Antonella Elia ha provocato Valeria Marini al GF Vip dicendole che è in menopausa e non ha più il regolare ciclo mestruale

Sicuramente le parole d’ordine di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip non sono di certo calma e tranquillità. Nella casa più spiata d’Italia, infatti, c’è stata l’ennesima lite tra Antonella Elia e la stella del bagaglino.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha provocato Valeria Marini “accusandola” di essere troppo in là con l’età e di non avere più il ciclo mestruale.

“Tu secondo me sei in menopausa” ha esordito Antonella. “Il ciclo non lo hai più da un po'” ha proseguito. “Io lo tengo il ciclo!” ha replicato seccata la showgirl.

Antonella Elia ha provocato Valeria Marini al Grande Fratello Vip, scatenando l’ira del web con questo ennesimo scivolone.

Lite Antonella Elia e Valeria Marini al GF Vip | Andrea Denver interviene

La lite tra le due stava proseguendo ben oltre le parole, visti i toni fin troppo accesi, tanto da far intervenire Andrea Denver al GF Vip.

“Per favore Valeria, puoi andare in confessionale e finirla qui?” ha chiesto gentilmente il modello a Valeria Marini al Grande Fratello Vip. “Gli autori ti stanno chiamando” ha proseguito, ma la stella del bagaglino non gli ha dato ascolto.

“Tu sai soltanto offendere le persone che ti sono intorno, quando sei famosa solo per aver tirato i capelli ad Aida Yespica” ha esclamato contro Antonella Elia. “Devi uscire da qua dentro” ha proseguito. “Stai facendo una pessima figura con il pubblico da casa. Non lo capisci che stai perdendo consensi?” ha concluso.

“Devo uscire? Nominami e poi vediamo” ha risposto la Elia, che poco prima aveva avuto una discussione anche con la new entry Teresanna Pugliese. “Sei una cretina” ha concluso facendo infuriare Andrea Denver. “Ma perché devi insultarla gratuitamente così? Lei non ti sta insultando però”.

Gli abitanti della casa più spiata d’Italia sono decisamente stufi di assistere ai continui scontri tra Antonella Elia e Valeria Marini al GF Vip. L’ex ragazza di Non è la Rai è stata anche duramente attaccata dalla fidanzata di Licia Nunez, a causa delle forti parole pronunciate nelle scorse ore.