GF Vip 2020, lite tra Antonella Elia e Teresanna Pugliese. Tutto nasce dallo scherzo di Sossio Aruta. L’ex tronista sbotta: “mai vista tanta cattiveria”.

Lite tra Antonella Elia e Teresanna Pugliese. La casa del Grande Fratello vip 2020 continua ad essere animata dai litigi tra le donne. Stavolta, a scontrarsi, sono state la Elia e la Pugliese. Tutto è nato da uno scherzo fatto di notte da Sossio Aruta che non è stato gradito da Teresanna. Antonella, intervenuta per difendere Sossio, ha scatenato così la reazione della Pugliese.

GF Vip, lite tra Antonella Elia e Teresanna Pugliese: “la regina della casa non vuole interferenze”

Teresanna Pugliese dopo aver sgridato Sossio Aruta per lo scherzo, si è scontrata con Antonella Elia che, a sua volta, aveva avuto un altro scontro con Valeria Marini. “Gli scherzi li abbiamo sempre fatti“, dice la Elia cercando di difendere Sossio. “Ci mancava Antonella “, replica Teresanna. “Scusa sai, la regina della casa non vuole interferenze quando fa le sue discussioni”, replica la Elia.

“Ma ce l’hai con me? Perchè stati facendo l’avvocato delle cause perse? Non ha più elementi da punzecchiare ed ecco che è arrivato il mio momento”, risponde a sua volta Teresanna. “Una nuova vittima, hai visto che bel serpentello abbiamo messo in casa. Questa si sveglia e dice la sua”, aggiunge ancora la Elia.

Teresanna, poi, si è sfogata con Licia Nunez e Fernanda Lessa sostenendo di non aver mai visto tanta cattiveria. “Io stanotte ho avuto uno sfogo per la pentolata, poi stamattina Sossio mi ha detto che ho fatto una sceneggiata, ma lui non si è reso conto che alcuni non sono riusciti più a dormire, poi è arrivata Antonella che mi ha attaccata con una cattiveria mai vista prima” e poi aggiunge aggiunge “Io partecipo agli scherzi ma prima di andare a dormire, è lei che fa l’avvocato delle cause perse”.

“Le ha dato fastidio che ho difeso Licia che non riusciva a dormire”, ha aggiunto ancora la Pugliese. “Ce l’aveva con me indirettamente perché non la sto considerando, anche se condividiamo il letto, tutto è partito perché ho dato ragione a Valeria in puntata”, ha concluso Licia.