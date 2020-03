Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso delusa da Antonella Elia: “Non me l’aspettavo”

Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso non ha nascosto di essere rimasta delusa da Antonella Elia al Grande Fratello Vip per l’ennesimo scivolone nei confronti di Valeria Marini

Barbara d’Urso, durante il talk dedicato al Grande Fratello Vip di Pomeriggio 5, ha commentato l’ennesimo litigio tra Antonella Elia e Valeria Marini.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha accusato la stella del bagaglino di non avere più il ciclo e di essere fin troppo avanti con l’età. La bella conduttrice partenopea non poteva non commentare il grave scivolone di Antonella.

“Sono davvero delusa dalle sue parole” ha esclamato Barbara. “Questo che ha detto è quasi più grave dello spintone della scorsa volta” ha proseguito. “Molte donne non hanno più il ciclo perché sono costrette a togliersi gli ovuli” ha concluso amareggiata la conduttrice.

Barbara d’Urso è rimasta delusa da Antonella Elia e non ne ha fatto minimamente mistero negli studi di Pomeriggio 5.

Barbara d’Urso bacchetta Antonella Elia a Pomeriggio 5: “Ci arriviamo tutte”

Barbara d’Urso, che poco prima ha svelato il mistero dell’età di Clizia Incorvaia del GF Vip, ha anche ammesso che prima Antonella Elia era una delle sue proferite nel reality show di Alfonso Signorini, mentre ora non fa altro che deluderla.

“Anche perché, cara Antonella alla menopausa ci arriviamo tutte” ha commentato la conduttrice di Pomeriggio Cinque.

Alle sue parole si sono aggiunge quelle indignate delle opinioniste, che hanno stroncato l’atteggiamento della Elia nella lite con Valeria Marini al Grande Fratello Vip.

“E’ di una volgarità inaudita” ha commentato Eleonora Giorgi a Pomeriggio 5. “E’ evidente che abbia problemi con le donne di successo, ci litiga sempre” ha concluso.

“Capisco che bisogna fare spettacolo” ha invece notato Lory Del Santo. “Ma qui si sta decisamente esagerando” ha concluso.

Il pubblico del piccolo schermo sembra essere della stessa opinione di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e non ha nascosto la propria indignazione chiedendo ancora una volta la squalifica di Antonella Elia dal GF Vip.