GF Vip | Fabio Testi smaschera un noto show Mediaset: “Tutto finto”

GF Vip | Fabio Testi ha confidato a Patrick Pugliese che un noto programma Mediaset non è così spontaneo e vero come appare sul piccolo schermo

Al GF Vip, dopo un tot di giorni, spesso ci si dimentica totalmente della presenza dell’occhio indiscreto delle telecamere. Questo è quello che è successo a Fabio Testi, quando lo storico concorrente Patrick Pugliese gli ha chiesto maggiori informazioni riguardo la sua partecipazione a Scherzi a Parte, visto che è stato più volte vittima dei terribili scherzi del programma.

Fabio Testi ha rivelato che gli scherzi organizzati da Scherzi a Parte sono finti, precedentemente accordati con i protagonisti del servizio.

La confessione ha spiazzato Patrick Pugliese al GF Vip, che non si aspetta, forse, una rivelazione del genere sul noto programma di Mediaset.

Fabio Testi sbugiarda Scherzi a Parte al GF Vip | Il retroscena

Fabio Testi, che qualche tempo fa fece una pesante insinuazione nei confronti di Salvo Veneziano, ha rivelato che gli scherzi organizzati a suo discapito sono stati precedentemente concordati con la redazione di Scherzi a Parte e non sono spontanei come si potrebbe dedurre dalla messa in onda del programma.

“Sono finito nel programma un paio di volte” ha risposto Fabio Testi al GF Vip alla domanda di Patrick Pugliese se avesse preso parte alla storica trasmissione di Mediaset. “Se ci sono cascato allo scherzo? Ma no, siamo sempre stati d’accordo. E’ tutto finto” ha rivelato l’attore.

Molto probabilmente Fabio Testi a Scherzi a Parte si riferiva unicamente alla sua esperienza e non all’intero programma, visto che numerosi personaggi del piccolo schermo hanno scelto di non firmare la liberatoria per mandare in onda lo scherzo che è stato loro dedicato. Quale motivo avrebbero di non mandare in onda un servizio concordato in precedenza?

Patrick Pugliese, che ha recentemente gelato Clizia al Grande Fratello Vip, è rimasto abbastanza sorpreso dalla rivelazione del suo compagno di viaggio, convinto che tutti i servizi realizzati fossero veri e non concordati in precedenza.

La rivelazione di Fabio Testi su Scherzi a Parte al GF Vip, come facilmente deducibile, sta facendo discutere e non poco il pubblico del piccolo schermo.