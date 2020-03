Grande Fratello Vip | Clizia Incorvaia: perché ha mentito sull’età

Grande Fratello Vip | Clizia Incorvaia ha ammesso di aver mentito sulla sua età e su Instagram ha spiegato il perché di tale scelta.

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del mistero che ruota intorno all’età di Clizia Incorvaia.

La concorrente del Grande Fratello Vip ha sempre dichiarato di avere 36 anni all’interno della casa, ma dopo l’insinuazione di Daniele Interrante a Live Non è la d’Urso le cose non sembrerebbero essere esattamente così. Gli utenti della rete hanno iniziato a fare le loro indagini, scavando a fondo nei post dell’ex di Francesco Sarcina, scoprendo che effettivamente l’età indicata dalla modella non è totalmente corretta.

Le pressioni della rete hanno spinto la modella ad ammettere la sua vera età. Quanti anni ha Clizia Incorvaia del Grande Fratello Vip? Quest’anno ne compierà 40, decisamente portati benissimo.

La concorrente ha ammesso di aver mentito per problemi lavorativi, in quanto se appariva molto più piccola della sua effettiva età non sarebbe stata presa in considerazione per il suo lavoro di modella.

Clizia Incorvaia dopo il Grande Fratello Vip: “Io e Paolo Ciavarro ci siamo scelti”

Clizia Incorvaia, dopo aver smentito il mistero intorno alla sua età, ha anche parlato della sua relazione con Paolo Ciavarro del GF Vip. In molti, infatti, insinuavano che dopo la scoperta della sua vera età, il conduttore di Forum potesse allontanarsi da lei.

“Fisicamente io e Paolo sembriamo coetanei, ci siamo scelti perché ci piacciamo e non in base a un numero” ha chiarito la modella, anche se sua sorella ha dichiarato che Paolo non è l’uomo adatto a lei.

“Trovo alquanto bislacco si sia aperta una diatriba su quanti anni io abbia, per averne dichiarato quattro in meno” ha osservato la compagna di Paolo Ciavarro. “Quello che conta non è un numero, ma l’anima di una persona” ha concluso Clizia, che recentemente è stata difesa da Barbara Alberti in merito alla sua squalifica dal GF Vip.

Clizia Incorvaia dopo il Grande Fratello Vip pensava di imbattersi nelle polemiche legate al “caso Buscetta” e non di certo su quello legato alla sua età.

Perché Clizia Incorvaia ha mentito sulla sua età è ormai un mistero risolto, così come la sua età, sperando che il pubblico preferisca concentrare le sue attenzioni verso altri aspetti della modella e non sull’anno in cui è nata.