Da anni must dell’armadio di ogni donna, la camicia di jeans ha conosciuto una vera e propria impennata in questo inverno 2020. Scopriamo i migliori modelli tra cui scegliere.

Da anni oramai non esce dai nostri armadi: rinnovata, rivisitata, in nuance diverse, la camicia di jeans non smette di affascinarci.

Anche in questo inverno 2020 non abbiamo saputo farne a meno, indossandola nelle tantissime sfumature del blu dal chiarissimo allo scurissimo e abbinandola in look sempre diversi.

L’abbiamo messa aperta, chiusa, in bella vista o sotto i maglioni, lasciando spuntare il solo colletto o, al più, il fondo della camicia: ogni look può adattarsi a questo capo e viceversa.

La camicia di jeans sembra proprio un capo adatto a tutte le donne e, soprattutto, a tutte le occasioni a patto però naturalmente di saper scegliere il modello giusto. Pensate di saperlo fare?

Proviamo a ripercorrere insieme i modelli più cool del momento, scoprendo possibili abbinamenti e le fisicità a cui ciascuno sa meglio adattarsi.

Camicia jeans inverno 2020, modelli e abbinamenti

Da capo da lavoro degli operai a indumento must per tutte le fashion addicted. La camicia di jeans si è a poco a poco evoluta in una vera e propria miriade di modelli, dai più avvisati da donna ai più ampi da uomo, passando per le numerose varianti pensate per ogni singolo genere.

proprio come i pantaloni in denim, anche la “cugina camicia” si presta a numerosissimi abbinamenti diversi: da aperta, con sotto una t-shirt in bella vista, a chiusa, magari anche sotto a cardigan, maglioncini e persino felpe.

E sotto? per chi ama il total look andranno benissimo dei jeans, altrimenti via libera a pantaloni palazzo, longuette, gonne plissettate o anche a tubino, tutti modelli di grande tendenza inquietante questa stagione (come vi avevamo spiegato in Gonne per la stagione autunno-inverno 2019/2020)

Incredibile ma vero la camicia di jeans si presta anche a look più formali, soprattutto se abbinata sotto una bella giacca o scelta nella sfumatura più scura, il nero.

Ammettiamo però che le sfumature del blu rimangono le più amate per questo capo e si declinano in modelli estremamente diversi tra loro.

Dai bottoni in madreperla, ai tagli più lunghi da annodare in vita, passando per ruches oppure modelli con le spalle scoperte.

E che dire dei ricami? Disegni geometrici, fiori pois e molto altro ancora possono rendere la camicia di jeans iperfemminile e molto originale.

Non lasciatevi però tentare senza riflettere prima sulla vostra fisicità: ricordate che i modelli troppo ampi rischiano di appesantire un fisico già formoso, mentre quelli più avvitati evidenzieranno il punto vita, qualora questo fosse il vostro punto forte, quello su cui puntare ogni cosa. E in caso di seno un po’ troppo prosperoso? Meglio evitare ricami e decori che lo accentuino mentre il modello a spalle scoperte aiuterà a riproporzionare la figura, meglio però evitarlo inc caso di spalle un po’ troppo larghe.

La scelta è insomma ampia e, senza dubbio, ogni donna potrà trovare la camicia di jeans perfetta per le proprie esigenze. provare per credere!

Fonte: blog.cliomakeup.com