Scopriamo i jeans donna autunno 2019 da avere assolutamente nell’armadio, i cinque modelli più cool per la stagione appena iniziata.

Dai più skinny ai modelli a palazzo, passando per modelli paperbag e taglio a sigaretta.

Non c’è stagione per una donna senza i suoi fidi jeans e non c’è stagione senza che essi si declinino in modelli sempre più glamour e specificatamente studiati per compiere un passo in più nel mondo della moda.

Quali saranno allora le tendenze di questo autunno 2019? Quali varianti ci proporrà il mondo dei jeans? Scopriamo i 5 must have di questa stagione, modelli che proprio non potremo far a meno di acquistare e sfoggiare giorno dopo giorno.

5 modelli jeans donna must have per l’autunno 2019

Per esplorare l’universo jeans di questo autunno 2019 partiamo da un dettaglio spesso non in primissimo piano. Quando si parla di denim si è soliti infatti concentrare l’analisi cromatica sul così detto lavaggio. Chiaro, scuro, sbiadito ma occorre sottolineare che ne XXI secolo il mondo del jeans si è aperto oramai da tempo a varianti cromatiche meno specifiche del proprio tessuto ma ben più intriganti.

In estate abbiamo ad esempio i super chic jeans bianchi, quelli che ci fanno subito pensare a un aperitivo sotto il sol leone, e in autunno? Quando le temperature calano è il nero a prendere il sorpavvento, almeno in questo autunno 2019. Il colore a cui tutte le donne amano far affidamento stagione dopo stagione torna prepotentemente alla ribalta e i jeans neri diventano così il capo che ogni donna dovrebbe avere nel proprio guardaroba. Perfetti per snellire la silhouette, i jeans neri sono veramente un jolly per tutte le occasioni: dal maglione a collo alto per andare a lavoro, al top in raso per una serata romantica, con il jeans più scuro che c’è sarà impossibile sbagliare.

Leggermente più complessa e personale è invece la scelta del modello.

A contendersi il primato in questo autunno 2019 sono i jeans a sigaretta, quelli paperbag , l’irrinunciabile skinny e la variante a palazzo.

I primi sono un vero e proprio classico, con quel fascino un po’ retrò a cui difficilmente sappiamo rinunciare. Il jeans a sigaretta, meno aderente dello skinny e tagliato sulla caviglia, è perfetto per una giornata di lavoro, magari in abbinamento a una camicia e a un bel blazer: che vogliate unirvi dei tacchi o un bel mocassino avrete comunque un risultato formale e chic al tempo stesso.

Il modello paperbag è invece quello con fianchi larghi. La vita alta viene strizzata da una cintura che, una volta chiusa, crea il famigerato “effetto-sacchetto”. L’effetto finale è un delizioso vintage, ricercato e decisamente insolito. Il modello appare poi come una vera e propria chicca per chi vuole smorzare un fianco importante ed evidenziare il punto vita: le donne a clessidra li ameranno!

Ci sono poi loro, i jeans skinny, un must oramai intramontabile da diverse lune. Dalla loro hanno una versatilità pressoché impareggiabili: sono perfetti con un micro crop top ma anche con maglioni e pullover oversize e, perché no, con una bella felpa della domenica. Insomma, i jeans skinny sono veramente la seconda pelle a cui difficilmente sapremo rinunciare. Ricordate però che si tratta di un modello impietoso in fatto di imperfezioni: concentratevi quindi sul giusto abbinamento per nascondere qualche centimetro extra di cui la maggior parte di noi si fa portatrice sana.

Infine la moda del momento, quella che negli ultimi mesi ha saputo man mano conquistarci sempre più: i pantaloni palazzo! Nella variante denim a vita alta non li vedevamo da tempo ma in questo autunno tornano alla ribalta rappresentando il lato più comodo del mondo dei jeans. Il loro fascino vintage li porta ad andare in controtendenza per quanto riguarda il colore: se tutti gli altri modelli puntano su un deciso scuro qui è il delavé a prevalere, in un azzurro chiaro e delicato con cuciture a vista e pieghe stirate. Abbinateli a uno stivaletto dal tacco ampio o a delle sneakers, se volete proprio il top della comodità.

Le opzioni sono dunque ora ben chiare e voi, per quale jeans opterete in questo autunno 2019?

