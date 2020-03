Trucco sposa | gli errori più comuni da evitare assolutamente

Il trucco sposa è davvero importante, ma alcune volte si commettono degli errori, che si possono evitare se seguite i nostri consigli.

Il matrimonio, è il giorno più bello e indimenticabile della vostra vita, sarete al centro dell’attenzione, tutti i dettagli sono importanti.

Non basta avere un abito e accessori perfetti, ma anche l’acconciatura è importante come il trucco, non è da meno. Non viene scelto a caso, deve essere d’effetto, ma non troppo marcato, deve esaltare il tuo volto e deve durare tutto il giorno.

Inoltre il make up sposa deve essere waterproff, per non rovinare il viso a causa delle forti emozioni.

Per il giorno del grande si, tutte le future spose, si affidano a professionisti esperti, per realizzare il trucco, che vi sapranno consigliere al meglio quali colori scegliere.

Certo non sarà facile soprattutto per le donne che non sono abituate a truccarsi molto, probabilmente non si riconosceranno e non si sentiranno a proprio agio.

Ma bisogna pensare che il trucco deve permanere tutta la giornata, scopriamo quali sono gli errori da evitare in vista del grande giorno.

Trucco sposa: errori da evitare

Ecco gli errori più comune che si possono commettere per il trucco sposa.

1- Non fare più prove trucco

Innanzitutto le prove sono di fondamentale importanza e non ne va saltata neanche una. Se vi è piaciuto il primo trucco, è importante ripetere un’altra volta, con l’acconciatura, in modo da vedere il risultato finale nel complesso.

2- Non preparare la pelle del viso al trucco

Prima del grande giorno, dobbiamo curare e preparare la pelle del viso, questa deve essere ben idratata, basta utilizzare un sapone a ph neutro. Questo è importante in quanto non va ad alterare la pelle.

Il viso va tamponato con un batuffolo di cotone, poi applicate la crema idratante adatta per la vostra pelle.

Nel caso in cui la pelle del viso non è idratata e detersa bene, il trucco risulterà meno duraturo. Inoltre è opportuno, nelle settimane che precedono il grande si, fare una pulizia profonda del viso, facendo delle maschere idratanti a settimana.

Per una pulizia più profonda, nel caso ne avreste bisogno, potete optare per una maschera viso esfoliante.

3- Cambiare idea sul trucco il giorno stesso

E’ un errore che non dovete assolutamente fare, perchè cambiamenti all’ultimo minuto, non vi darà un risultato soddisfacente.

4- Evitare il fai da te

Non pensate mai al risparmio, quindi non truccatevi da sole a casa, meglio sempre affidarsi a persone esperte nel settore, così da garantire un trucco perfetto tutto il giorno.

5- Truccarsi con una luce artificiale

Il make up si dovrà creare davanti ad una finestra, perchè la luce naturale non altera il colore, quindi anche durante le prove.

6- Truccarsi prima dell’hairstyling

Il viso deve essere truccato, solo dopo aver fatto l’acconciatura, perché le lozioni o spray che utilizzeranno gli hair stilyst, potranno rovinarvi il make up.

7- Esagerare con il trucco

Il trucco dovrà essere naturale, si deve puntare sugli occhi o sulla bocca, questo dipende cosa volete risaltare. Evitate trucco marcato, perchè potreste apparire molto diverse da come siete.

Ma si deve anche evitare il contrario, cioè truccarsi poco, questo discorso, vale soprattutto per le donne dai capelli e incarnato chiaro. Immaginate l’abito chiaro e un viso che non si evidenzia perchè truccato poco.

8- Troppo correttore e troppa cipria

Se si applica molto correttore sulle occhiaie e su delle imperfezioni, si evidenzieranno di più, lo stesso discorso vale per la cipria.

9- Ombretti shimmer o metallizzati

Non è per nulla bello vedere la sposa con ombretti metallizzati o con shimmer, metteranno solo in evidenza le classiche “zampe di gallina.

Sono consigliati i classici ombretti in polvere opachi.

10- Un rossetto troppo scuro

Il rossetto consigliato per le spose, deve risaltare poco, infatti le nuance scure sono sconsigliate. E’consigliabile, invece scegliere un rossetto dalla tonalità chiara che rispecchi la vostra personalità.

11- Non tener presente il periodo in cui vi sposerete

Il mese dell’anno in cui vi sposerete, è importante. Se non sopportate il caldo o sudate tante sul viso, si deve tenere in considerazione e farlo presente al make-up artist.

Sicuramente, sono sconsigliati, i fondotinta troppo coprenti e cremosi, perchè andranno ad appesantire la pelle. In commercio esistono quelli traspiranti in polvere, studiati, che contengono delle particelle che assorbono il sudore.

12- Non avere un kit d’emergenza

Dovete portare con voi il beauty, con il rossetto, salviette per assorbire il sebo, cipria trasparente per fissare il trucco, il correttore e il deodorante.