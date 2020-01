Il trucco da sposa è senza dubbio un particolare fondamentale del giorno più importante per una ragazza. Tutti i segreti e gli errori da evitare.

Il giorno del vostro matrimonio sta per arrivare e voi non avete ancora scelto il makeup artist che vi preparerà o avete deciso di truccarvi da sole? Qualsiasi sia la vostra scelta per il trucco da sposa, ecco alcuni segreti e consigli per avere un volto radioso ed un incarnato perfetto mentre convolate a nozze.

Tutti i segreti del perfetto trucco da sposa e gli errori da evitare assolutamente nel giorno più importante della vostra vita in cui avrete tutti gli occhi addosso.

Trucco sposa perfetto | i consigli e gli errori da evitare

Il trucco da sposa è senza dubbio uno dei particolari più importanti assieme al vestito. Durante la cerimonia ad avere tutti gli occhi addosso è la donna, colei che incarna l’immagine della principessa che ogni donna serba dentro di se che dovrà essere perfetta in ogni particolare. Il makeup per la sposa deve regalare un incarnato fresco, dei lineamenti perfetti e dei colori delicati e femminili. Ecco i consigli e gli errori da non fare per un trucco da sposa perfetto.

La skincare

Un bel trucco parte sempre da una bella pelle, per questo prima del matrimonio la pelle del viso e del collo dovrà essere curata. Una pulizia profonda e tanta idratazione assicureranno una base trucco perfetta, un’incarnato radioso e omogeneo. Assolutamente vietati brufoletti, punti neri e zone del viso secche.

I colori

Il viso di una sposa dovrebbe apparire il più naturale possibile, anche per questo sarà importante scegliere il truccatore adatto, che lavori parecchio con le spose e sappia tirare fuori da ogni donna la ‘fresca ragazza’ che è in lei. Colori naturali, ombreggiature delicate, gote di pesca e labbra sulle tonalità del nude e del rosato saranno sempre una scelta perfetta. No ai colori troppo violenti e accesi.

Le sopracciglia

Avere delle sopracciglia pulite, definite e ben curate, è uno degli step fondamentali del trucco sposa. Lo sguardo infatti, apparirà più luminoso e aperto. Da evitare sopracciglia non curate e poco folte.

Il primer

Il trucco sposa vuole sempre il primer per il viso. Un base performante e che assicurerà la tenuta del trucco per molte ore. No alle texture a base di oli per le pelli grasse.

La cipria

Perfetta la polvere di riso per opacizzare e fissare il trucco ma attenzione alle ciprie illuminanti che in fotografia potrebbero dar vita a dei veri disastri.

Il contouring

Fondamentale per il trucco sposa, un minimo di contouring che regali risalto agli zigomi, un naso delicato ed un ovale più asciutto. La fotografia, come il video, regala sempre qualche rotondità in più.

Le ciglia

Le ciglia finte sono senza dubbio un ‘must have’ del trucco da sposa. Da sole riescono a regalare magnetismo allo sguardo. Da scegliere in ciuffetti per un effetto più naturale o a nastro per un risultato più deciso.

Il fissativo

Come il primer anche il fissativo è fondamentale perché il trucco da sposa resti perfetto per molte ore. Si potranno scegliere formulazioni spray molto pratiche ed efficaci.

