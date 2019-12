Makeup | il colore pantone 2020 è il classic blu

Il makeup del 2020 sarà caratterizzato da una tonalità di colore molto particolare quanto rassicurante, il classic blu, colore Pantone dell’anno che sta per arrivare.

Come ogni anno, l’autorità in tema di colori si è espressa, Pantone ha eletto il colore del 2020, che sarà il classic blu. L’anno nuovo vedrà il trionfo di questa sfumatura di blu in diversi campi e anche nel makeup dove sarà protagonista del trucco occhi, che sarà magnetico.

Scopriamo insieme come il classic blu entrerà a far parte della nostra makeup routine e le sfumature perfette da abbinare a questo colore così intenso.

Classic Blu | il colore Pantone del 2020 abbinato al makeup

Il Classic Blu, colore Pantone 2020 ha già conquistato il mondo della creatività a tutto tondo e sarà protagonista nella moda, ma anche nell’arredamento e ovvio, del makeup del prossimo anno. Con questa sfumatura di blu, Pantone ha voluto riportare la calma e la tranquillità in un mondo che vive costantemente contrasti ed insicurezze. Una tonalità che ricorda il colore del cielo all’imbrunire, quando tutto si ferma e ci si prepara a rilassarsi.

Una nuance che anche nel makeup farà tendenza, soprattutto nel trucco occhi dove tantissimi prodotti sono stati lanciati sul mercato e tanti ancora ne arriveranno a rendere omaggio a questo colore classico, intramontabile, femminile e rassicurante.

Il classic blu sarà perfetto per definire lo sguardo con un eyeliner liquido e rigorosamente dal finish opaco, perfetto sugli occhi castani, esalterà piacevolmente anche gli occhi chiari.

L’ombretto, sarà un altro prodotto di bellezza dove il colore Pantone 2020 sarà centrale e quindi via libera agli ombretti in polvere libera, compatti, nelle nuance più luminose o matificanti, per un look più sofisticato. Ma quali sono gli accostamenti cromatici più giusti da fare con il classic blu? Ecco come abbinarlo nel migliore dei modi.

Per uno smokey eye davvero unico, si potrà truccare la palpebra mobile con un ombretto opaco nella nuance classic blu e per definire angolo esterno e piega della palpebra, un marrone cioccolato sarà davvero perfetto.

L’eye liner, come tendenza detta, dovrà essere geometrico e dovrà regalare personalità. Una riga di classic blu opaco allungata verso l’angolo esterno dell’occhio rappresenterà un look perfetto per le giovanissime ma non solo.

Anche solo una ”crayon d’ombre” sulla palpebra mobile realizzata con una matita occhi classic blu abbinata ad un bel mascara nero sarà un makeup perfetto per tutti i giorni. Questo colore così tradizionale si sposa benissimo con delle labbra rosse, per un effetto ultra sofisticato, con tutte le nuance del rosa freddo e caldo e anche con i corallo.

