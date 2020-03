Coronavirus: il gesto della comunità cinese di Milano – VIDEO

In un clima di allerta e di disagio generale dovuto alla diffusione del Coronavirus, il gesto della comunità cinese di Milano spicca per l’estrema positività

Di fronte all’emergenza da Coronavirus, la comunità cinese lombarda e in particolare l’Unione generale delle Scuole di lingua cinese di Milano, non sono rimaste a guardare, al contrario, hanno deciso di regalare alla regione una grande partita di mascherine e guanti, 30 mila per la precisione tra quelle Ffp3 e Ffp2 e altrettanti guanti monouso. Il gesto, come si legge su Fanpage, non è passato inosservato ed è stato reso noto dall’assessore lombardo Davide Caparini, il quale non ha esitato a ringraziare la comunità cinese per il gesto, riconoscendo la loro generosità e disponibilità in una situazione così delicata dovuta al panico da Coronavirus.



Leggi anche:

Coronavirus | A Tor Vergata 98 pazienti dovranno tornare in ospedale

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Quello appena descritto, non è stato il l’unico gesto di solidarietà a cui abbiamo assistito. Già in queste settimane, a Milano, un pizzaiolo ha elargito pizze gratis per gli infermieri instancabili che in questo periodo lavorano senza sosta.

Gina D’Antonio