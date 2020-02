Coronavirus | Elisa De Panicis: “Il sud ha vinto” | Web in rivolta

Coronavirus | Elisa De Panicis ha indignato il web dichiarando di essere contenta che per una volta tanto il sud abbia vinto contro il nord

Elisa De Panicis è una delle concorrenti che più ha fatto discutere nella quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e continua a farlo anche ora che la sua esperienza televisiva è terminata.

Questa volta l’influencer si è lasciata andare ad alcune considerazioni personali sul Coronavirus. Considerazioni che, con giusta causa, hanno indignato il popolo del web. Che cosa ha detto?

“Per una volta tanto il sud ha vinto contro il nord!” ha esordito l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. “Questa per me è la cosa più bella di questo periodo, vedere che tutti quelli del nord vorrebbero venire qui e non possono farlo!” ha concluso, indignando tutti gli italiani e non solo quelli provenienti dal nord Italia.

La polemica su Elisa De Panicis e il Coronavirus, stranamente, non ha diviso il web ma trova tutti d’accordo su quanto sia stato infelice il suo scivolone.

Leggi anche:

Coronavirus | Contagiati in Italia aumentano ma i numeri sono attendibili?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Elisa De Panicis elimina i video sul Coronavirus: il silenzio dopo la polemica

Elisa De Panicis, che era già stata stroncata da Karina Cascella a Pomeriggio 5, sapeva benissimo a cosa stava andando incontro con quelle dichiarazioni visto che, prima di eliminare le clip in questione dal suo profilo Instagram (scelta inutile, visto che erano state già prontamente salvate dal popolo della rete), aveva premesso che quello che stava per dire avrebbe sicuramente fatto infuriare qualcuno.

“Lo so che quello che sto per dire mi porterà un sacco di messaggi cattivissimi in privato” aveva anticipato l’influencer prima di parlare della sua riflessione sul Coronavirus, che pare aver colpito anche quattro bambini, ma nonostante ciò ha preferito portare avanti la sua tesi, andando incontro ad un’inevitabile polemica.

Leggi anche:

Andrea Denver gela Elisa De Panicis al GF Vip: “Non c’è niente tra di noi!”

Visualizza questo post su Instagram Love me like you do .. Un post condiviso da (@elisadepanicis) in data: 26 Feb 2020 alle ore 1:29 PST

In molti però sospettano che le dichiarazioni di Elisa De Panicis sul Coronavirus siano studiate per far parlare di sé. Sarà realmente così?